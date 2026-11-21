Obiekt spadł w Nowym Lipowcu. Służby zabezpieczyły kluczowe części

W piątek, 20 listopada, we wschodniej części kraju doszło do serii groźnych incydentów. Trzy niezidentyfikowane maszyny powietrzne runęły na ziemię w Nowym Lipowcu na Lubelszczyźnie, a także w podkarpackich miejscowościach Rudnik oraz Mołodycz.

Najpoważniejszy przebieg miał incydent odnotowany na terenie powiatu biłgorajskiego, w samym Nowym Lipowcu. Tamtejsi mieszkańcy usłyszeli huk eksplozji, po czym maszyna uderzyła w przyleśne pole i zaczęła płonąć.

Czynności śledcze we wszystkich trzech lokalizacjach zostały wznowione w sobotni poranek przez prokuratorów i Żandarmerię Wojskową.

Podczas spotkania z dziennikarzami Marcin Kozak, pełniący funkcję rzecznika Prokuratury Okręgowej w Lublinie, poinformował o wykopaniu z ziemi w Nowym Lipowcu kluczowych fragmentów rozbitej konstrukcji.

„Poszczególne elementy obiektu latającego są wydobywane i zabezpieczane. Musimy mieć absolutną pewność, że w ziemi nie znajdują się elementy, które mogą zagrażać bezpieczeństwu zarówno osób uczestniczących w tych czynnościach, jak i okolicznym mieszkańcom” – wyjaśnił prokurator.

Zabezpieczony materiał dowodowy obejmuje między innymi podzespoły odpowiadające za napęd oraz sterowanie. Dokładne zbadanie tych części pozwoli zidentyfikować maszynę, która naruszyła polską granicę.

Zagrożenie wybuchem w Nowym Lipowcu. Pirotechnicy badają teren wokół leja

Śledczy zwracają uwagę, że spośród wszystkich trzech badanych lokalizacji, to właśnie teren w Nowym Lipowcu wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności.

Priorytetem dla pracujących tam zespołów jest wykluczenie ryzyka, że pod powierzchnią gruntu lub tuż obok powstałego krateru wciąż zalegają groźne fragmenty.

„W pierwszej kolejności działania swoje podjęli pirotechnicy, którzy sprawdzają teren, gdzie upadły te obiekty, czyli te leje, jak i teren przylegający pod kątem zagrożenia pirotechnicznego i wybuchowego” – przekazał Marcin Kozak.

Do wydobywania wraku zaangażowano ciężkie maszyny budowlane. Po wyjęciu z ziemi każdy fragment jest wstępnie oceniany na miejscu, po czym trafia w ręce ekspertów w celu przeprowadzenia szczegółowych analiz w laboratorium.

Przedstawiciel prokuratury wyraźnie zaznaczył, że ryzyko eksplozji w Nowym Lipowcu przewyższa to z Rudnika czy Mołodycza. Z tego powodu cała operacja na Lubelszczyźnie przebiega w reżimie podwyższonego bezpieczeństwa.

Czy w Polsce spadła rosyjska rakieta Ch-101? Stanowisko prokuratury

Kluczową kwestią dla prowadzonego postępowania jest teraz ustalenie dokładnego pochodzenia maszyn odnalezionych w Polsce.

Już w piątek szef resortu obrony i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał wstępne dane. Wynika z nich, że w trakcie nocnego ostrzału Ukrainy przez Rosję, w polską przestrzeń powietrzną wleciały prawdopodobnie dwa pociski rakietowe oraz bezzałogowiec.

Wstępne hipotezy zakładają, że w Nowym Lipowcu rozbił się rosyjski pocisk manewrujący typu Ch-101. Z kolei znalezisko z Rudnika nad Sanem to przypuszczalnie fragmenty innej rakiety, natomiast na teren Mołodycza mógł spaść dron o napędzie odrzutowym.

Śledczy wstrzymują się jednak z oficjalnym potwierdzeniem tych doniesień. Rzecznik Marcin Kozak podkreślił, że na jednoznaczne wskazanie typu oraz kraju pochodzenia maszyn trzeba poczekać do momentu wydania wiążących ekspertyz przez powołanych biegłych.

„Mamy wydobyte elementy, które pozwalają wstępnie, na miejscu zdarzenia biegłym specjalistom z laboratorium Żandarmerii Wojskowej z Mińska Mazowieckiego na wysnucie pewnych wniosków, ale to opinia jest dla nas wiążąca, a nie ustna wypowiedź biegłego, który jest na miejscu zdarzenia” – podkreślił.

Prokuratura porównuje lej w Nowym Lipowcu do wybuchu w Tarnawie-Kolonii

Prowadzący sprawę zestawiają obecne ślady z Nowego Lipowca z dowodami zebranymi podczas wcześniejszego incydentu, który miał miejsce w miejscowości Tarnawa-Kolonia.

Pod koniec lipca, dokładniej 30 dnia tego miesiąca, w tamtym rejonie rozbił się rosyjski pocisk manewrujący Ch-101, pozostawiając po sobie krater świadczący o eksplozji głowicy. Rzecznik lubelskiej prokuratury zauważył, że obecne zagłębienie w Nowym Lipowcu ma znacznie mniejsze rozmiary.

„W Tarnawie lej wskazywał, że doszło do detonacji tego elementu wybuchowego. Tutaj jest mniejszy lej” – wyjaśnił.

Dokładne parametry krateru nie zostały jednak ujawnione przez prokuraturę. Śledczy zaznaczają, że sam rozmiar wyrwy w ziemi nie daje podstaw do określenia typu maszyny ani potwierdzenia, czy na polu eksplodował przenoszony przez nią ładunek bojowy.

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Szczątki obiektów w Rudniku nad Sanem i Mołodyczu. Działania na Podkarpaciu

Równolegle do prac na Lubelszczyźnie, intensywne działania prowadzone są także w dwóch lokalizacjach na terenie województwa podkarpackiego.

W piątkowy poranek na terenie leśnym w okolicach Rudnika nad Sanem natrafiono na szczątki nieznanej maszyny. Drugi podkarpacki incydent odnotowano w powiecie jarosławskim, we wsi Mołodycz, gdzie obiekt uderzył w otwarty teren w odległości około 280 metrów od domku letniskowego.

W chwili uderzenia wspomniany budynek rekreacyjny stał pusty. Służby potwierdzają, że we wszystkich trzech piątkowych incydentach żadna osoba nie odniosła obrażeń.

Celem pracujących na miejscu zespołów jest wykopanie maksymalnej liczby części rozbitych konstrukcji. Dla powodzenia śledztwa kluczowe znaczenie mają elementy znajdujące się bezpośrednio w kraterach oraz w ich najbliższym sąsiedztwie.