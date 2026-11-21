Trzy rosyjskie obiekty spadły na Polskę. Służby zabezpieczyły teren

W piątek, 20 listopada, doszło do poważnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Podczas zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę nad terytorium naszego kraju wleciały trzy obiekty, które następnie spadły na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego.

Służby potwierdziły trzy miejsca upadku: Nowy Lipowiec w powiecie biłgorajskim, Rudnik nad Sanem w powiecie niżańskim oraz Mołodycz w powiecie jarosławskim.

Jak przekazał minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, w Nowym Lipowcu spadła rosyjska rakieta manewrująca Ch-101. W Rudniku nad Sanem odnaleziono prawdopodobnie drugą rakietę, natomiast w Mołodyczu, według wstępnych ustaleń, szczątki drona odrzutowego.

Do zdarzenia doszło w czasie intensywnego ostrzału Ukrainy przez rosyjskie wojska. Na szczęście nie odnotowano ofiar śmiertelnych ani osób rannych na terenie Polski.

Rosyjska rakieta znów spadła w Polsce:

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Prokuratura bada upadek rosyjskich obiektów. Najpierw kontrola pirotechniczna

Na miejscach upadku obiektów pracują policjanci, żołnierze oraz prokuratorzy. Prowadzone są czynności mające na celu zabezpieczenie śladów, ustalenie dokładnych okoliczności zdarzeń oraz zidentyfikowanie odnalezionych elementów.

Jak ustaliła nasza reporterka Agnieszka Niećko, działania służb prowadzone są z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

W pierwszej kolejności teren sprawdzany jest pod kątem pirotechnicznym. Śledczy muszą mieć pewność, że w miejscach upadku obiektów nie znajdują się niebezpieczne materiały lub elementy, które mogłyby stanowić zagrożenie dla osób prowadzących czynności.

Jak wyjaśnia prokurator Marcin Kozak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie, priorytetem jest wykluczenie wszelkich zagrożeń dla służb pracujących na miejscu. Dopiero po pełnym zabezpieczeniu terenu i potwierdzeniu, że jest on bezpieczny, możliwe będzie przeprowadzenie szczegółowych oględzin procesowych przez zespoły dochodzeniowo-śledcze.

Miejsca zdarzeń pozostają zabezpieczone, a dostęp do nich jest ograniczony. Prokuratura zapowiada przekazanie kolejnych informacji po zakończeniu następnych czynności.

W sprawie upadku obiektu w Nowym Lipowcu czynności prowadzą prokuratorzy z Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie, współpracujący m.in. z Żandarmerią Wojskową, policją i Służbą Kontrwywiadu Wojskowego.

Rakieta spadła kilkaset metrów od domów. Mieszkańcy usłyszeli potężny huk

Szczególnie niebezpiecznie wyglądała sytuacja w Nowym Lipowcu na Lubelszczyźnie. To właśnie tam spadła rosyjska rakieta manewrująca Ch-101.

Według informacji przekazanych przez prokuratora okręgowego w Lublinie Grzegorza Trusiewicza pocisk uderzył w ziemię około 200–300 metrów od najbliższych zabudowań.

Mieszkańcy relacjonowali, że usłyszeli potężny huk, a następnie zobaczyli unoszący się dym. Na miejscu szybko pojawiły się służby, które odgrodziły teren.

Na jednym z pobliskich budynków stwierdzono uszkodzenie poszycia dachu. Niewykluczone, że powstało ono wskutek fali uderzeniowej lub uderzenia odłamka rakiety. Okoliczności te wymagają jednak potwierdzenia.

Premier Donald Tusk: To może być celowa prowokacja Rosji

Do incydentu odniósł się również premier Donald Tusk, który potwierdził, że obiekty naruszające polską przestrzeń powietrzną pochodziły z Rosji.

Szef rządu nie wykluczył, że zdarzenia mogły mieć charakter celowej prowokacji. Zwrócił uwagę, że jeden z rosyjskich obiektów spadł niedaleko miejsca, w którym prowadzone są ćwiczenia wojskowe z udziałem państw Koalicji Chętnych.

Premier podkreślił, że incydent pokazuje skalę zagrożeń wynikających z rosyjskiej agresji na Ukrainę. Zapowiedział również rozmowy z sojusznikami na temat wzmocnienia bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO.

Na obecnym etapie ewentualny związek upadku obiektów z ćwiczeniami wojskowymi pozostaje jednak hipotezą.