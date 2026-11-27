Anna Szysiak i jej rówieśnik Mateusz K. poznali się w czasach liceum w Lubartowie. Mężczyzna wywodził się ze znanej i szanowanej w okolicy rodziny lekarskiej – jego rodzice prowadzili tam wówczas przychodnię, a ojciec zasiadał w radzie powiatu. Po zdaniu matury para postanowiła wspólnie zamieszkać i wyjechała na studia do Lublina. Ania rozpoczęła kosmetologię, natomiast Mateusz zamierzał pójść w ślady rodziców, jednak nie dostał się na medycynę, a inny wybrany kierunek porzucił po dwóch miesiącach.

Początki ich związku mama dziewczyny, Ewa Szysiak, wspominała w mediach bardzo dobrze.

„To był normalny chłopak. Przynajmniej na początku. Byli szczęśliwą parą. Traktowałam go jak własne dziecko. Robili nam z Anią kolacje, piekli razem pizzę. Chodzili na imprezy” – opowiadała kobieta w rozmowie z Wirtualną Polską po tragedii w Lubartowie.

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Anna Szysiak uciekła od Mateusza K. Matka ujawnia kulisy przemocy

Relacja zaczęła się psuć po wspólnym zamieszkaniu. Według matki dziewczyny Mateusz K. izolował partnerkę od otoczenia, zabraniał jej zapraszania koleżanek i ograniczał wizyty w rodzinnym domu.

„Raz, gdy nas odwiedziła i poszła z Mateuszem na imprezę, wróciła z wybroczynami na szyi i twarzy. Wtedy tłumaczyła to alergią, a mama Mateusza przepisała jej nawet na to lek. Dopiero dużo później przyznała, że ją dusił. Ale była zakochana i szukała sposobów, by to wtedy wytłumaczyć” – relacjonowała Ewa Szysiak.

W wakacje 21-letnia studentka zatrudniła się w lokalu typu fast-food, gdzie poznała nowych znajomych i otworzyła się na ludzi. Przestała wówczas usprawiedliwiać agresję zaborczego partnera, którego coraz bardziej się bała, i zdecydowała się zakończyć związek, by przerwać przemoc psychiczną oraz fizyczną.

„Pojechała po rzeczy do ich mieszkania. Mateusz zrobił jej awanturę, szarpał. Zamknął na balkonie. Nasiliła się jego fobia związana z brudem i kazał Ani myć ręce za każdym razem, gdy chciała go dotknąć” – wyznała w Wirtualnej Polsce Ewa Szysiak.

Kobietę, której ostatecznie udało się uciec i zadzwonić po pomoc, rodzice zabrali z wynajmowanego w Lublinie lokalu z powrotem do rodzinnego Lubartowa. Początkowo nic nie zapowiadało tragedii, ponieważ były partner nie nękał Ani telefonami ani wiadomościami. Matka dziewczyny pamięta jednak, że raz zauważono go pod domem, skąd uciekł, gdy zorientował się, że może zostać dostrzeżony. Wkrótce potem przysłał byłej partnerce SMS-a o treści: „Podjąłem już decyzję”, co bliscy odczytali jako obawę, że chce targnąć się na własne życie, bądź jako znak pogodzenia się z rozstaniem.

W sierpniu 2013 roku rodzice 21-latki wyszli wczesnym rankiem z domu, zostawiając córkę samą na krótką chwilę. Rodzina nie wymieniła wcześniej zamków, nie podejrzewając wizyty Mateusza K., a według rozbieżnych doniesień medialnych mężczyzna posłużył się kluczami podarowanymi mu w przeszłości albo pękiem pozostawionym przez Anię w dawnym mieszkaniu. Pod nieobecność domowników napastnik wtargnął do środka, rzucił się na zaskoczoną dziewczynę, poderżnął jej gardło scyzorykiem i po kilku minutach uciekł. Leżącą w kałuży krwi córkę odnaleźli rodzice, jednak mimo natychmiastowego wezwania pogotowia jej życia nie zdołano uratować.

Wezwani na miejsce policjanci po rozmowie z rodzicami szybko powiązali zbrodnię z byłym partnerem ofiary. Mateusz K. podpalił się we własnym samochodzie na prywatnej działce, lecz w panice wyskoczył z auta, a następnie bezskutecznie próbował rzucić się pod nadjeżdżające pojazdy. Zatrzymany mężczyzna trafił na obserwację do szpitala, gdzie przeszedł operację poparzonych rąk. Jak informowała „Gazeta Wyborcza”, przez długi czas przebywał w śpiączce, a przesłuchany po wybudzeniu utrzymywał, że stracił pamięć.

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Śledczy ustalili, że w dniu ataku napastnik obserwował mieszkanie i czekał na właściwą chwilę, a kamery monitoringu zarejestrowały, jak skradał się między autami. Gdy cicho wszedł do lokalu, siedząca przodem do okna Ania zakładała szkła kontaktowe – wtedy chwycił za ostrze i poderżnął jej gardło. Liczne siniaki na ciele zamordowanej, o których wspominała pani Ewa, wskazywały na to, że ofiara broniła się przed sprawcą. „To było nasze jedyne dziecko, świat nam się zawalił” – mówiła matka przed salą rozpraw.

Proces ruszył po wielu miesiącach badań psychiatrycznych i psychologicznych, w których biegli orzekli, że podejrzany miał ograniczoną poczytalność, ale może odpowiadać karnie. Według obecnych w sądzie reporterów oskarżony wszedł na salę pewny siebie i niemal uśmiechnięty, nie wyraził skruchy, a w śledztwie zasłaniał się niepamięcią. Lokalne media wskazywały na koneksje jego zamożnych rodziców, które – jak przypuszczalnie liczył – miały uchronić go przed surową karą. Na wniosek obrońcy, argumentującego to kategorią sprawy, ogromnym zainteresowaniem opinii publicznej naruszającym prywatny interes klienta oraz groźbami i negatywnymi komentarzami w mediach społecznościowych wobec oskarżonego i jego bliskich, sąd wyłączył jawność rozprawy.

Niezależnie od tego, czy rodzinne znajomości miały wpływ na wymiar kary za zbrodnię popełnioną z zazdrości po rozstaniu, sąd skazał Mateusza K. na 12 lat więzienia, zaliczając na poczet kary pobyt w areszcie tymczasowym na oddziale szpitalnym, oraz nakazał zapłatę łącznie 100 tysięcy zadośćuczynienia rodzicom ofiary. „Stan psychiczny oskarżonego znacznie ograniczał zdolność rozpoznania czynu i pokierowania swoim postępowaniem” – tłumaczył sędzia Maciej Kielasiński. Zarówno prokuratura, jak i bliscy zamordowanej domagali się 25 lat pozbawienia wolności, dlatego Beata Syk-Jankowska z prokuratury okręgowej od razu zapowiedziała apelację, którą złożono po analizie pisemnego uzasadnienia i którą sąd przyjął.

Rozpatrujący odwołanie sąd w Lublinie utrzymał jednak wyrok w mocy, a obrońca dowodził, że oskarżony nie planował zabójstwa i działał w silnych emocjach, co miała potwierdzać próba samobójcza. Niski wymiar kary wywołał wzburzenie opinii publicznej, natomiast bliscy Ani podkreślali, że w sądzie nie szukają sprawiedliwości.

„To nie ukoi bólu, ani nie będzie sprawiedliwe. Bo jaka kara jest sprawiedliwa za odebranie dziecka? Wyższy wyrok sprawi, że ten chłopak nie wyjdzie za rok na wolność. No bo co zrobię, gdy spotkam go na ulicy?” – pytała retorycznie Ewa Szysiak.

Wkrótce wybuchł skandal z udziałem służb więziennych, gdy na początku września okazało się, że przebywający od 2013 roku w areszcie Mateusz K. – zaledwie pół roku po pierwszym wyroku z 2016 roku – wyszedł na wolność na dwumiesięczną przepustkę zdrowotną, trwającą od 7 września do 31 października. Rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Lublinie Dariusz Abramowicz wyjaśniał, że skazany sam złożył przysługujący mu wniosek o przerwę w karze, a Areszt Śledczy w Lublinie wydał pozytywną opinię. Lekarz ocenił bowiem, że poważne rany po oparzeniach dłoni i dróg oddechowych wymagają skomplikowanej operacji w specjalistycznym szpitalu, czego nie zapewniał żaden zakład karny w kraju.

Po zabiegu w wybranym szpitalu skazany miał przechodzić rekonwalescencję, choć nie wiadomo, dlaczego również poza murami więzienia. Decyzja sądu zszokowała obawiającą się o własne bezpieczeństwo matkę ofiary oraz zbulwersowała lokalną społeczność.

„Dowiedziałam się, że chodzi wolny, bo zobaczyła go moja koleżanka. Nie sprawiał wrażenia obłożnie chorego. Nie przypominam sobie także, by miał jakieś straszne rany na rękach, albo problemy z mówieniem czy oddychaniem podczas rozpraw” – oburzała się mama ofiary, Ewa Szysiak.

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W ocenie Ewy Szysiak sprawcę należało dowieźć na operację z aresztu pod eskortą funkcjonariuszy uniemożliwiającą ucieczkę czy kontakt z rodziną ofiary, a po zabiegu odstawić z powrotem za kratki, lecz sąd nie widział takiej potrzeby. Wówczas wyszło też na jaw, że mimo pochodzenia z zamożnej rodziny lekarskiej skazany nie miał własnych środków i nie wypłacił rodzicom Ani ani złotówki z zasądzonego zadośćuczynienia. Mężczyzna nigdy nie przeprosił dawnych bliskich ani nie napisał do nich listu, a jedynie raz podczas procesu oświadczył, że codziennie żałuje tego, co się wydarzyło.

Nagłośniona przez media sprawa wywołała powszechne oburzenie, a po interwencji dziennikarzy „Faktu” zainteresował się nią ówczesny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Polityk polecił podległym służbom zweryfikować, czy skazany faktycznie potrzebuje tak długiej przerwy na leczenie, wskutek czego lubelski sąd ponownie zajął się kwestią przepustki i postanowił ją skrócić. „Zabieg został wykonany i skazany powinien wrócić do zakładu karnego w trybie natychmiastowym” – zdecydował sędzia Jarosław Dąbrowski.

Zbigniew Ziobro jako prokurator generalny złożył ponadto kasację do Sądu Najwyższego, zaskarżając dotychczasowe wyroki jako zbyt łagodne, co doprowadziło do uchylenia orzeczenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. Sąd uznał wówczas, że 12 lat pozbawienia wolności to kara rażąco niska, ale jednocześnie odrzucił żądanie 25 lat więzienia jako wyrok całkowicie izolujący sprawcę od społeczeństwa. „Jest za młody, by uznać, że się już nie poprawi” – mówił sędzia Wojciech Zaręba. Przeciwko oskarżonemu przemawiały jednak charakter zbrodni, sposób działania oraz opinia biegłych psychologów, wskazująca na skupienie na sobie, brak zainteresowań, nieliczenie się z otoczeniem i oczekiwanie uwagi wyłącznie dla własnej osoby. „W ciągu 12 lat nie przeszedłby koniecznej resocjalizacji” – powiedziano w sądzie.

Występująca w roli oskarżyciela posiłkowego pani Ewa wnioskowała o podwyższenie kary do co najmniej 15 lat pozbawienia wolności, zaznaczając, że zależy jej przede wszystkim na dalszej izolacji zabójcy. „Jakikolwiek wyrok nie zwróci życia mojemu dziecku” – podkreślała. 7 marca 2018 roku, dwa lata po skandalu z przepustką medyczną, Sąd Apelacyjny w Lublinie prawomocnie podwyższył wymiar kary dla Mateusza K. z 12 do 15 lat więzienia.