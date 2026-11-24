W jednym z lubelskich zakładów pogrzebowych pomyłkowo zamieniono ciała dwojga noworodków. Skremowano zwłoki chłopca, którego rodzice planowali oddać na sekcję zwłok. Urnę z prochami tego dziecka pochowała na cmentarzu druga rodzina. Śledczy zabezpieczyli już nagrania z monitoringu i dokumenty, ale na ten moment nikt nie usłyszał zarzutów.

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożył 19 listopada ojciec jednego z niemowląt. Dzień później, 20 listopada, śledczy oficjalnie wszczęli postępowanie w sprawie znieważenia zwłok, co kwalifikowane jest z artykułu 262 paragraf 1 Kodeksu karnego.

Dotychczasowe ustalenia wskazują, że do chłodni Zakładu Pogrzebowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lublinie przewieziono zwłoki dwojga dzieci. Zmarła 14 listopada w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 dziewczynka miała zostać poddana kremacji. Z kolei chłopiec, który przyszedł na świat martwy 12 listopada, decyzją rodziców miał trafić do Zakładu Patomorfologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 4.

Z ustaleń prokuratury wynika, że pracownik firmy pogrzebowej podczas wykonywania obowiązków pomylił zwłoki dzieci. W rezultacie skremowano ciało chłopca i przekazano urnę drugiej rodzinie, która 18 listopada zorganizowała pochówek. Zwłoki dziewczynki wciąż pozostają w chłodni, a obie pogrążone w żałobie rodziny dowiedziały się o zaistniałej pomyłce 19 listopada.

„- W toku dotychczasowych czynności prokurator zabezpieczył dokumentację oraz nagrania z monitoringu zakładu pogrzebowego, a także przesłuchał w charakterze świadków rodziców obu dzieci oraz pracownika zakładu - przekazał prok. Marcin Kozak, Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie.”

W ramach dalszych działań prokuratura zamierza przeanalizować zapisy z kamer monitoringu oraz skompletować pełną dokumentację medyczną i pogrzebową. Planowane są również przesłuchania innych pracowników, którzy odpowiadali za transport oraz przechowywanie ciał noworodków.

Prowadzący sprawę prokurator podjął już formalną decyzję o wyjęciu z grobu urny z prochami chłopca. Śledztwo wciąż znajduje się w fazie, na której nikomu nie postawiono jeszcze zarzutów.