Funkcjonariusze Oddziału Celnego Pocztowego w Lublinie kontrolują każdego dnia tysiące przesyłek. Podczas jednej z takich kontroli szczegółowo sprawdzili list, który z pozoru nie wyróżniał się niczym szczególnym. W środku znaleźli monetę wyglądającą na wiekową.

Ze wstępnej oceny koordynatora do spraw dóbr kultury wynika, że jest to srebrnik księcia Włodzimierza I Wielkiego. Średniowieczną monetę bito na Rusi Kijowskiej na przełomie X i XI wieku. Jej rynkową wartość oszacowano na około 5 tys. zł.

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Sprawę prowadzi Lubelski Urząd Celno-Skarbowy pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Lublinie. Od wyników postępowania zależy, co stanie się z monetą. Jeśli zostanie uznana za zabytek, sąd może orzec jej przepadek na rzecz Skarbu Państwa. Wówczas w przyszłości mogłaby trafić do zbiorów muzealnych.

Krajowa Administracja Skarbowa przypomina, że niezgodne z prawem wprowadzanie na terytorium Polski dóbr kultury z państwa spoza Unii Europejskiej może wiązać się z wysokimi karami.

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