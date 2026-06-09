W nocy słychać było słychać rozpaczliwe krzyki. Przerażające odkrycie w śmietniku

Nad Jeziorem Białym natrafiono na brutalnie rozczłonkowane zwłoki kota.

Makabrycznego odkrycia dokonano w koszu na odpady przy lokalnym ośrodku.

Informacja o dramacie błyskawicznie obiegła internet.

Do niewyobrażalnej zbrodni na zwierzęciu doszło w Okunince na Lubelszczyźnie. W jednym ze śmietników odkryto zmasakrowane szczątki kota, o czym szybko zrobiło się głośno za sprawą publikacji w internecie. Jeden z wpisów sugerował, że w nocy z 2 na 3 czerwca 2026 roku słyszano kocie wrzaski, a nad ranem natrafiono na rozkawałkowane ciało z odciętą, obdartą ze skóry głową. Zwierzę miało być wcześniej widywane na terenie kompleksu wypoczynkowego.

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Włodawscy policjanci przyjęli oficjalne zawiadomienie w tej sprawie i natychmiast podjęli intensywne czynności. Obecnie szczegółowo ustalamy wszelkie okoliczności tego zdarzenia

Zdarzeniem zajmują się już organy ścigania. Jak przekazała portalowi Super Tydzień Chełmski podinsp. Bożena Szymańska z włodawskiej komendy, śledczy natychmiast po przyjęciu zgłoszenia ruszyli do pracy i dokładnie weryfikują wszystkie szczegóły sprawy. Funkcjonariusze proszą o kontakt osoby, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje prowadzące do ujęcia osoby lub osób odpowiedzialnych za ten czyn.