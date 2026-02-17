Lądowiska przy lubelskich szpitalach będą jak nowe. Rząd przeznaczy ponad 20 mln złotych na modernizacje

2026-02-17 16:40

Lubelskie szpitale otrzymają ponad 20 mln zł na budowę i modernizację lądowisk Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Inwestycje w 10 placówkach pozwolą na obsługę większych śmigłowców. Modernizacje mają się zakończyć i rozliczyć jeszcze w tym roku.

Autor: LPR| Marek Maślanka/ Materiały prasowe

Nowe lądowiska powstaną przy szpitalach w Puławach, Krasnymstawie i Łukowie, a siedem zostanie wyremontowanych.

Cieszymy się z tego, że rozwija się Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Polsce, bo dzisiaj transport lotniczy jest takim najbardziej bezinwazyjnym, szybkim transportem, który rzeczywiście działa i to widzimy dzisiaj wszyscy na własne oczy. Każda inwestycja w bezpieczeństwo w tych czasach jest bardzo ważną inwestycją dla nas. Musimy być zawsze przygotowani na trudne momenty, na sytuacje kryzysowe. Dlatego budujemy to bezpieczeństwo. Dlatego ten transport lotniczy jest też elementem szerszego bezpieczeństwa, nie tylko takiego zdrowotnego naszych obywateli. I te 21 milionów na Lubelszczyznę to dobra bardzo inwestycja - podkreśla wicewojewoda lubelski Andrzej Maj.

Nowe lądowiska mają być sprawne do końca roku.

