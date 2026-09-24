Kolejny SMS od RCB do mieszkańców. "Operuje polskie lotnictwo"

SMS-y od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w Lubelskim i Podkarpackim

Mieszkańcy wybranych powiatów w województwach lubelskim i podkarpackim ponownie otrzymali alerty na telefony od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Powodem wysłania wiadomości są rosyjskie ataki na Ukrainę, a nie bezpośrednie zagrożenie dla naszego kraju. Ale na wszelki wypadek w polskiej przestrzeni latały nasze maszyny wojskowe.

Treść rozesłanego SMS-a brzmiał: „UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów”. W samej Lubelszczyźnie wiadomości dotarły do wielu miast i powiatów. Wśród nich znalazły się m.in. Lublin, Zamość, Chełm i Biała Podlaska, a także kilkanaście powiatów, od puławskiego po hrubieszowski i tomaszowski.

Alert odwołano po około dwóch godzinach.

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Podobne powiadomienia trafiły też na telefony wielu mieszkańców województwa podkarpackiego, m.in. do osób w Rzeszowie, Przemyślu, Krośnie iTarnobrzegu. Na liście odbiorców znalazły się także powiaty bieszczadzki, jarosławski, rzeszowski, stalowowolski czy lubaczowski.

Komunikat Dowództwa Operacyjnego RSZ pojawił się z opóźnieniem. Brzmiał tak, jak zwykle: " W związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, operuje lotnictwo wojskowe w polskiej przestrzeni powietrznej.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ, poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości.

Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji".

Najnowszy komunikat nie sugeruje, by jakikolwiek obiekt naruszył naszą strefę powietrzną. Wiadomość dotyczy najprawdopodobniej zmasowanych uderzeń na zachodnią część sąsiedniego kraju i działań polskiej strony. Brakuje tym razem zalecenia o szukaniu schronienia, z jakim mieliśmy do czynienia 17 września. Wtedy to nie pojawiła się wzmianka o Ukrainie, co poskutkowało ewakuacją niektórych szkół urzędów w Lublinie. Potem się okazało, że nasza przestrzeń nie została naruszona.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów.”Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego. pic.twitter.com/9D2gWKvIEc— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) September 24, 2026

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