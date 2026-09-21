Lubelskie Targi Książki 2026. Pilipiuk, Grabowska, Kasdepke i darmowy piątek

Spotkania na scenach

Program sceniczny Lubelskich Targów Książki będzie rozłożony na trzy dni i kilka przestrzeni. Już w piątek 25 września na scenie na antresoli odbędzie się spotkanie dla dzieci z Aleksandrą Struską Musiał. W tej samej przestrzeni Marcin Wąsowski zaprezentuje premierową książkę „Kroniki Babci Poli”. Na scenie na parterze Marta Todys opowie podczas spotkania „Książka, która działa. Jak wybierać książki, które angażują?” o tym, jak dobierać publikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą, aby forma i warstwa wizualna wspierały wyobraźnię, rozmowę oraz rozwój języka. Maria Wesołowska przedstawi natomiast „Strategie działań z młodzieżą w bibliotece”, kierowane między innymi do bibliotekarzy, nauczycieli i animatorów. W piątkowym programie są również wydarzenia poświęcone literaturze białoruskiej. Uładzimir Arłou i Alaksandr Łukaszuk zaprezentują nowe wydanie „Długiej drogi do domu” Vasila Bykawa, a Siergiej Kowalow spotka się z czytelnikami wokół książki „Komedia Judyty”.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Najwięcej wydarzeń scenicznych zaplanowano na sobotę 26 września. O godz. 11.00 na scenie na antresoli z młodymi czytelnikami spotka się Grzegorz Kasdepke. Rozmowa będzie dotyczyć książki „45 puknięć w głowę. Słowa i pojęcia, które warto znać”. W tym samym czasie Adam Szabat pojawi się na scenie na parterze podczas rozmowy o kryminale „Psy wierne”, a Aneta Godynia opowie na scenie w pawilonie o genealogii, badaniu rodzinnych historii i poszukiwaniu krewnych rozdzielonych przez wojny oraz migracje.

O godz. 12.00 rozpocznie się spotkanie z Andrzejem Pilipiukiem, które poprowadzi Błażej Pasternak. W tym samym czasie Magda Stachula będzie mówić o thrillerach „Wzrok” i „Słuch” oraz o roli zwodniczych zmysłów w budowaniu napięcia. Na scenie na antresoli odbędzie się natomiast premiera albumu „Zamek”, przygotowanego z okazji 500 lecia Zamku w Janowcu. W spotkaniu wezmą udział Dominik Szcześniak, Maciej Pałka, Grzegorz Pawlak, Rafał Szłapa, Wojciech Stefaniec, Marcin Rustecki i Rafał Trejnis.

O godz. 13.00 Magdalena Majcher opowie o nowej powieści „Podcaster”, a Piotr Zychowicz pojawi się na scenie na antresoli. Godzinę później odbędzie się spotkanie z Ałbeną Grabowską. Rozmowa będzie dotyczyć tego, jak historyczne inspiracje wpływają na atrakcyjność powieści, a punktem odniesienia będą między innymi „Kości proroka” i „Odlecieć jak najdalej”. W programie tego dnia znalazło się także spotkanie z Urszulą Lewartowicz pod hasłem „Historie Lublina. Wierszem pisane”.

O godz. 15.00 publiczność będzie mogła wybrać między kilkoma wydarzeniami. Natalia Klewicz opowie o powieściach young adult i książce „W moich snach”, a Katarzyna Wycisk, Paulina Jurga, Natalia Palonek i Jagoda Marcinkowska zastanowią się podczas dyskusji „Czy oryginalność jeszcze istnieje? O pisaniu w czasach trendów BookToka” nad współczesnym pisaniem. Później odbędą się między innymi spotkanie z Darią Rak i prezentacja książki „JA/MY Emigracja”, rozmowa z Anną Fryczkowską o „Cyrkówce Mariannie” oraz prezentacja książki Antona Beliayeva „Jak spędziłem to lato”. Jednym z ostatnich mocnych punktów soboty będzie spotkanie z Marcinem Wrońskim o godz. 17.00, które poprowadzi Agata Koss Dybała z Radia Lublin.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

W niedzielę 27 września na scenach również nie zabraknie ciekawych rozmów. Berenika Kołomycka zaprezentuje nowość „Czy tutaj śpiewają ptaki?”, Agnieszka Dydycz będzie rozmawiać o tym, co ważne dla każdej kobiety, a Agnieszka Bober opowie o książce „Mgła o szklanym sercu” i o tym, czy baśń może pomagać dzieciom oswajać trudne emocje. W programie są również spotkania z Łukaszem Marcińczakiem wokół książki „Odyseusze z Maisons Laffite. Duchowe portrety autorów Kultury paryskiej”, Łukaszem Wnuczkiem wokół słowiańskiej serii „Sława”, Danielem Pietrygą o literaturze interaktywnej oraz Hanną Pawłowską, autorką książek poświęconych między innymi Polesiu Lubelskiemu, Zamojszczyźnie, Roztoczu i Kazimierzowi Dolnemu.

Spotkania na stoiskach

Lubelskie Targi Książki to nie tylko wydarzenia na scenach. Ważną część programu stanowią także spotkania na stoiskach, gdzie czytelnicy będą mogli zobaczyć swoich ulubionych autorów z bliska, porozmawiać z nimi i zdobyć autograf.

Już w piątek przez kilka godzin na stoisku własnego wydawnictwa obecna będzie Melissa Darwood. Katarzyna Kuśmierczyk pojawi się na stoisku Venefica, Paweł Zbroszczyk na stoisku Wydawnictwa Elfickiego, a Anna Wolf i Anna Margot na stoisku Wydawnictwa Wolf. Czytelnicy będą mogli spotkać również Macieja Rapę, Roberta Bergera, Łukasza Rotyńskiego i Magdę Puzio na stoisku Wydawnictwa HM oraz Marcina Kostrzyńskiego reprezentującego Wydawnictwo Natura Libri. W programie znalazły się również spotkania z Uładzimirem Arłou i Alaksandrem Łukaszukiem na stoisku Fundacji Kamunikat.org.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Sobota przyniesie jeszcze większy wybór spotkań. Od rana na stoiskach pojawią się między innymi Katarzyna Kuśmierczyk, Paweł Zbroszczyk, Ola Klonowska Szałek, Anna Wolf, Paulina Jurga, Łukasz Wnuczek, Dominik Szcześniak i Marcin Rustecki. Na stoisku Platona zaplanowano spotkania między innymi z Martą Maj, Irminą Marią, Karoliną Wilczyńską, Katarzyną Bester, Izą Maciejewską, Anną Hebdą, Krzysztofem Chłopkiem i Adrianem Bednarkiem.

Fani thrillerów będą mogli spotkać Magdę Stachulę na stoisku W.A.B, a później także Magdalenę Majcher i Annę Fryczkowską. Na tym samym stoisku pojawią się również Agnieszka Mielech, Alicja Sinicka i Natalia Klewicz. Grzegorz Kasdepke będzie obecny na stoisku Wydawnictwa Literatura, Ałbena Grabowska na stoisku Domu Wydawniczego REBIS, a Jan Jakub Grabowski na stoisku Wydawnictwa Znak.

Na spotkania z czytelnikami czekają również Ewa Lange, Joanna Zakrzewska, Emma Kalis, Natalia Palonek, Jadwiga Buczak, Jagoda Marcinkowska, Lidia Socha, Konrad Chęciński i Małgorzata Matwij. Melissa Darwood będzie dostępna na swoim stoisku od godz. 13.00 do końca targowego dnia.

W niedzielę na stoiskach będzie można spotkać między innymi Berenikę Kołomycką, Paulinę Jurgę, Łukasza Wnuczka, Agnieszkę Dydycz, Anouk Herman, Justynę Kudybę, Katarzynę Wycisk, Wojciecha Wolnickiego, Agnieszkę Stelmaszyk i ponownie Melissę Darwood. Przez kilka godzin obecni będą także Monika Klimowicz i Romuald Mikusek z Wydawnictwa Natura Libri.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Warsztaty dla dzieci

Osobną i bardzo rozbudowaną częścią programu są wydarzenia przygotowane dla najmłodszych oraz całych rodzin. Przez wszystkie trzy dni w Strefie Miejskiej Biblioteki Publicznej działać będzie „Zaprogramowani na czytanie. Zabawa z robotami edukacyjnymi”. Dzieci poznają roboty Photon i GeniBot, łącząc świat literatury z podstawami programowania.

W piątek najmłodsi będą mogli wziąć udział między innymi w warsztatach „Słowianie od kuchni. Warsztaty dla małych odkrywców”. Uczestnicy dowiedzą się, co jedli dawni Słowianie, czy znali słodycze i jak wyglądała kuchnia naszych przodków. Zajęciom będą towarzyszyć ciekawostki, zabawa i degustacja tradycyjnych potraw. Tego samego dnia odbędą się „Warsztaty z języka japońskiego”, podczas których uczestnicy poznają hiraganę i katakanę, nauczą się podstawowych zwrotów i zapiszą swoje imiona po japońsku. W programie znalazły się także „Warsztaty z języka chińskiego” oraz „Warsztaty z języka tajskiego”.

Miłośnicy zajęć plastycznych będą mogli uczestniczyć w „Perełka i łuska, czyli morski świat twórczości”, podczas których powstaną zakładki i kartki inspirowane morzem, syrenami, latarniami morskimi oraz podwodnymi zwierzętami. Podczas warsztatu „Morski świat, który inspiruje” dzieci przygotują dekoracyjne magnesy z muszelkami i perełkami. Z kolei zajęcia „Stwórz brakujący element obrazu” pozwolą uczestnikom poznać różne środki plastyczne i uzupełniać fragmenty obrazów inspirowanych między innymi secesją, impresjonizmem i pop artem. Przez cały dzień dostępne będą także „Warsztaty międzypokoleniowe Dzielnicowego Domu Kultury Bronowice”, podczas których dzieci, dorośli i seniorzy wykonają zakładki, artystyczne ramki i pocztówki inspirowane Lublinem.

W sobotę na najmłodszych czekają między innymi warsztaty „Na Balonowej 5”, inspirowane książką Małgorzaty Herby i Mikołaja Pasińskiego. Dzieci będą rozmawiać o sąsiedztwie i wspólnie stworzą kolorowe miasteczko z kartonowych domków. O godz. 13.00 rozpocznie się „Warsztaty dookoła świata z Emi i Tajnym Klubem Superdziewczyn! Przystanek: Paryż. Spotkanie z Agnieszką Mielech”. Uczestnicy wybiorą się w literacką podróż do Paryża, poznają ciekawostki, kilka francuskich słów i przygotują pocztówki w stylu pop up.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

W sobotnim programie jest również „Literacka wyprawa do wczesnojesiennego lasu z krasnoludkami, motylkami i wierszykowybrykami” oraz „Złóż swoją książkę”, podczas których dzieci samodzielnie wykonają książeczkę w formie harmonijki. Wieczorem zaplanowano „Potwory też potrzebują książki”, czyli zajęcia łączące zabawę ruchową, zagadki dotyczące znanych baśni i książek oraz tworzenie własnego książkowego potworka.

Niedziela będzie równie intensywna. Jednym z głównych punktów programu będzie „Wyprawa i przygoda z Mazurskimi w podróży! Spotkanie z autorką Agnieszką Stelmaszyk i warsztaty artystyczne”. Dzieci poznają ciekawostki o różnych miejscach, będą korzystać z map, ilustracji i działań plastycznych oraz przekonają się, że każda podróż może stać się początkiem własnej opowieści.

W Strefie Miejskiej Biblioteki Publicznej działać będzie także „Magiczna strefa Hogwartu. Gry i zabawy”. Uczestnicy sprawdzą, do którego domu Hogwartu mogliby trafić i zagrają w gry inspirowane światem Harry'ego Pottera. Kolejną propozycją będą „Jamniczek do przytulania! Maskotkowe warsztaty z Ekipą Henryka”. Dzieci stworzą własne pluszowe jamniczki, nawiązując do książek „Kto by nie chciał mieć psa?” i „Kto porwał psa?”.

Program uzupełnią „Książkowe DIY. Zakładka i przypinka” oraz „Monotypia roślinna. Warsztaty”. Podczas tych ostatnich zajęć dzieci poznają dwie techniki monotypii i wykorzystają liście oraz inne rośliny do stworzenia ilustracji połączonych z krótkimi tekstami.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Lubelskie Targi Książki odbędą się od 25 do 27 września 2026 roku w Targach Lublin przy ul. Dworcowej 11. W piątek i sobotę wydarzenie będzie dostępne od godz. 10.00 do 19.00, a w niedzielę od 10.00 do 16.00. Piątek 25 września jest dniem bezpłatnym dla wszystkich odwiedzających po wcześniejszej rejestracji. W sobotę i niedzielę bilety normalne kosztują 15 zł, ulgowe 10 zł, a trzydniowy karnet 35 zł. Bilety do nabycia na stronie ToBilet.pl oraz w aplikacji Grupa MTP APP.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Materiał Sponsorowany