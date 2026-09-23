Blisko 40 zarzutów i cztery lata więzienia. Finał poszukiwań 38-latka

Mężczyzna odpowiadał za udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się oszustwami metodą „na amerykańskiego żołnierza”. Jej członkowie nawiązywali kontakt z kobietami i zdobywali ich zaufanie. Następnie wyłudzali oszczędności, a niektóre pokrzywdzone nakłaniali również do zaciągania kredytów.

Ma blisko 40 zarzutów

Jak informuje podinspektor Kamil Gołębiowski, 38-latek ma na koncie blisko 40 zarzutów. Wśród osób pokrzywdzonych są zarówno obywatelki Polski, jak i kobiety z innych państw Unii Europejskiej.

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Ustaleniem miejsca pobytu poszukiwanego zajęli się funkcjonariusze z II Komisariatu Policji w Lublinie. Mundurowi analizowali zebrane informacje i stopniowo zawężali obszar poszukiwań. W ten sposób ustalili, że mężczyzna ukrywa się na terenie Finlandii.

Z Finlandii trafił do polskiego więzienia

Dalsze czynności prowadzono we współpracy z Wydziałem Wsparcia Poszukiwań Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji. 38-latek został zatrzymany przez fińskie służby, a następnie sprowadzony do Polski.

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Po przeprowadzeniu niezbędnych czynności obywatel Nigerii trafił do zakładu karnego. Ma do odbycia blisko cztery lata pozbawienia wolności. Musi także zapłacić grzywnę w wysokości 80 tys. zł.