Egzekucja Skrepetskiego. Zatrzymano mężczyznę. Akcja służb pod Warszawą

Podejrzewany został zatrzymany pod Warszawą.

Ofiarą był 44-letni obywatel Rosji.

Do zabójstwa doszło 15 czerwca w Białej Podlaskiej.

Sprawca oddał pięć strzałów z broni palnej.

W akcji uczestniczyli policjanci, kontrterroryści i funkcjonariusze ABW.

Do zabójstwa doszło w poniedziałek przy ul. Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej. Nieznany wówczas sprawca oddał pięć strzałów z broni palnej w kierunku 44-letniego obywatela Rosji, który zginął na miejscu. Ofiarą egzekucji był Simon Skrepetski. Mężczyzna otwarcie sprzeciwiał się politycznym poczynaniom władz w Moskwie. Po zdarzeniu decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie powołano specjalną grupę śledczą. Postępowanie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Lublinie. Działania śledczych koncentrowały się na ustaleniu tożsamości sprawcy, jego zatrzymaniu oraz wyjaśnieniu wszystkich okoliczności zbrodni.

Nad sprawą pracowali funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej wspierani przez policjantów Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Efektem intensywnych działań było zatrzymanie podejrzanego w czwartek rano pod Warszawą.

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Jak przekazała policja, zatrzymany posługuje się paszportem wystawionym na 36-letniego obywatela Gruzji. - W zatrzymaniu brali udział kryminalni z KWP w Lublinie wchodzący w skład powołanej specjalnej grupy śledczej oraz kontrterroryści z CPKP "BOA" i SPKP w Lublinie. W działaniach wspierali nas funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - informuje podinspektor Andrzej Fijołek, Rzecznik Prasowy KWP w Lublinie.

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Śledztwo trwa, a śledczy nadal analizują okoliczności zabójstwa oraz rolę zatrzymanego w sprawie.

To była egzekucja - służby nie mają wątpliwości