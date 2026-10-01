Dzień wolny za 1 listopada? Podjęto decyzję

1 listopada 2026 roku wypada w niedzielę

Wszystkich Świętych 2026 przypada w niedzielę. Sam dzień jest ustawowo wolny od pracy, ponieważ 1 listopada znajduje się na liście świąt określonych w ustawie o dniach wolnych od pracy. Jednocześnie niedziela jest osobno wskazana jako dzień wolny. Dla pracowników oznacza to więc, że święto przypadające właśnie w niedzielę nie powoduje automatycznego powstania dodatkowego dnia wolnego w innym terminie.

Czy należy się wolne za Wszystkich Świętych?

Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy święto przypadające w okresie rozliczeniowym obniża wymiar czasu pracy o osiem godzin, jeśli wypada w dzień inny niż niedziela. Oznacza to, że za 1 listopada 2026 roku dodatkowy dzień wolny z tego tytułu nie będzie przysługiwał. Taką zasadę potwierdza również Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

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Była propozycja zmiany przepisów. Zapadła decyzja

Co ciekawe, do Sejmu trafiła petycja zakładająca, aby każde święto przypadające w ciągu tygodnia - również w niedzielę - obniżało wymiar czasu pracy o osiem godzin. W praktyce oznaczałoby to możliwość odebrania dodatkowego dnia wolnego również za święto przypadające w niedzielę.

Komisja sejmowa zajęła się tą propozycją w maju 2026 roku i rozpatrzyła ją negatywnie. Obowiązujące przepisy nie zostały więc zmienione. W przypadku tegorocznego 1 listopada nie ma zatem podstawy do wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego tylko dlatego, że jest to święto ustawowo wolne od pracy.

Wszystkich Świętych 2026. Polacy ruszą na groby

Wszystkich Świętych 2026 zbliża się wielkimi krokami. 1 listopada, jak co roku, Polacy tłumnie odwiedzą cmentarze w całym kraju, aby zapalić znicze i złożyć kwiaty na grobach bliskich. W ostatnich dniach października rozpocznie się więc okres intensywnych przygotowań do święta – od porządkowania mogił po zakup zniczy, wiązanek i innych dekoracji, a więcej w tym temacie przeczytacie tutaj: Wszystkich Świętych 2026. Te kwiaty będą hitem na grobach.

Wszystkich Świętych 2026. Te kwiaty będą hitem na grobach