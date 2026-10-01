Dzień wolny za 1 listopada? Podjęto decyzję

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-10-01 5:10

Wszystkich Świętych to jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu, a dla wielu pracowników także okazja do odpoczynku i odwiedzenia rodzinnych grobów. W 2026 roku sytuacja wygląda jednak nieco inaczej. 1 listopada przypada bowiem w niedzielę. Czy w związku z tym pracownikom należy się dodatkowy dzień wolny?

Znicze płonące na grobach nocą. O zasadach wolnego za 1 listopada 2026 roku przeczytasz na Eska Lublin.
Autor: Marcin Gadomski / Super Express 1 listopada na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku. Tak wygląda w dniu Wszystkich Świętych

1 listopada 2026 roku wypada w niedzielę

Wszystkich Świętych 2026 przypada w niedzielę. Sam dzień jest ustawowo wolny od pracy, ponieważ 1 listopada znajduje się na liście świąt określonych w ustawie o dniach wolnych od pracy. Jednocześnie niedziela jest osobno wskazana jako dzień wolny. Dla pracowników oznacza to więc, że święto przypadające właśnie w niedzielę nie powoduje automatycznego powstania dodatkowego dnia wolnego w innym terminie.

Czy należy się wolne za Wszystkich Świętych?

Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy święto przypadające w okresie rozliczeniowym obniża wymiar czasu pracy o osiem godzin, jeśli wypada w dzień inny niż niedziela. Oznacza to, że za 1 listopada 2026 roku dodatkowy dzień wolny z tego tytułu nie będzie przysługiwał. Taką zasadę potwierdza również Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

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Była propozycja zmiany przepisów. Zapadła decyzja

Co ciekawe, do Sejmu trafiła petycja zakładająca, aby każde święto przypadające w ciągu tygodnia - również w niedzielę - obniżało wymiar czasu pracy o osiem godzin. W praktyce oznaczałoby to możliwość odebrania dodatkowego dnia wolnego również za święto przypadające w niedzielę.

Komisja sejmowa zajęła się tą propozycją w maju 2026 roku i rozpatrzyła ją negatywnie. Obowiązujące przepisy nie zostały więc zmienione. W przypadku tegorocznego 1 listopada nie ma zatem podstawy do wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego tylko dlatego, że jest to święto ustawowo wolne od pracy.

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