Będzie więcej studentów. Lubelskie uczelnie zaczynają kolejny rok

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie przyciąga młodzież nie tylko z regionu, ale z całej Polski oraz z zagranicy.

Na kierunki unikatowe, czyli takie, które można studiować tylko i wyłącznie na Uniwersytecie Przyrodniczym, rekrutujemy z całej Polski. Mamy kandydatów na behawiorystykę zwierząt, na hipologię i jeździectwo, na analitykę weterynaryjną i na weterynarię - wymienia Agnieszka Wasilak, kierownik Działu Rekrutacji i Promocji UP w Lublinie.

Dla Politechniki Lubelskiej nadchodzący rok akademicki jest wyjątkowy. To ze względu na zbliżające się 50-lecie przekształcenia Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Politechnikę.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z rekrutacji. Ponad 2 tysiące przyjętych studentów, nowo otwarte kierunki. Najbardziej oblegany był kierunek otwarty w zeszłym roku, czyli cyberbezpieczeństwo. Oczywiście kierunki klasyczne dalej są popularne - podkreśla profesor Paweł Droździel prorektor ds. studenckich Politechniki Lubelskiej.

Od października w Lublinie będzie także działał kolejny Uniwersytet. Krok naprzód wykonuje Lubelska Akademia WSEI, która od 1 października oficjalnie rozpoczyna funkcjonowanie ze statusem Uniwersytetu.

W tym roku przyjmiemy około 4 tysiące studentów. Myślę, że rekrutacja będzie jeszcze wyższa, ponieważ na drugi stopień studenci zazwyczaj w połowie października składają dokumenty, ze względu na trwające obrony. W sumie tegoroczna rekrutacja jest wyższa o kilkaset osób aniżeli w ubiegłym roku, gdzie mieliśmy ją na poziomie 3,5 tysiąca osób. W sumie będzie u nas studiowało ponad 10 tysięcy studentów, do tego około 1,5 tysiąca na studiach podyplomowych i kilkuset uczniów - mówi Teresa Bogacka, prezydent uczelni.

W Lublinie wzrost liczby chętnych na studia odnotowały także m.in. Uniwersytet Medyczny(ok. 70% więcej niż przed rokiem) i Katolicki Uniwersytet Lubelski(ok. 30% więcej r/r).

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