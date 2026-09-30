Biegnij Lublin! MOSiR zachęca najmłodszych do wyścigu

To kolejna okazja do sprawdzenia się w sportowej rywalizacji.

Dziecięca liga, to bardzo dobrze znane wszystkim młodym biegaczom zawody, właśnie im dedykowane. Każdy młody sportowiec może się poczuć jak prawdziwy lekkoatleta. W tym roku spotykamy się na stadionie po raz drugi w rundzie jesiennej, ale od wielu lat wielu młodych biegaczy to wydarzenie przyciąga. Każdy zawodnik będzie biegł po swoim torze w kolejnych seriach. Także tutaj pełen sprint i ścigamy się na bieżni - zachęca Paulina Mróz z MOSiR w Lublinie.