Biegnij Lublin! MOSiR zachęca najmłodszych do wyścigu

Arkadiusz Więsek
Arkadiusz Więsek
2026-09-30 19:25

Trwają zapisy na Dziecięcą Ligę #biegnijlublin! W weekend na Stadionie Lekkoatletycznym dzieci do 12. roku życia zmierzą się w sprincie. Na uczestników czekają niezapomniane emocje na bieżni oraz pamiątkowe medale.

Biegnij Lublin! MOSiR zachęca najmłodszych do wyścigu
Autor: Pixabay.com

To kolejna okazja do sprawdzenia się w sportowej rywalizacji.

Dziecięca liga, to bardzo dobrze znane wszystkim młodym biegaczom zawody, właśnie im dedykowane. Każdy młody sportowiec może się poczuć jak prawdziwy lekkoatleta. W tym roku spotykamy się na stadionie po raz drugi w rundzie jesiennej, ale od wielu lat wielu młodych biegaczy to wydarzenie przyciąga. Każdy zawodnik będzie biegł po swoim torze w kolejnych seriach. Także tutaj pełen sprint i ścigamy się na bieżni - zachęca Paulina Mróz z MOSiR w Lublinie.

Zapisy online trwają tutaj.

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