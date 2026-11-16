Pijany brat miał potrącić własną siostrę. 19-latka nie żyje

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że piesza poruszała się prawą stroną drogi w tym samym kierunku co samochód. Została wydobyta spod pojazdu i przewieziona do szpitala, jednak jej życia nie udało się uratować.

Jak przekazał komisarz Kamil Karbowniczek, świadkiem zdarzenia był 22-letni mężczyzna, który również szedł pieszo. On także był nietrzeźwy. Obaj mężczyźni, kierowca i świadek, zostali przewiezieni do komendy i osadzeni w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Po wytrzeźwieniu mają zostać z nimi przeprowadzone dalsze czynności.

„Fakt” podał, powołując się na nieoficjalne ustalenia, że wszyscy uczestnicy zdarzenia byli rodzeństwem. Według tych informacji, 19-latka i 22-latek wracali z imprezy. Ich 25-letni brat miał zaproponować, że ich podwiezie, ale rodzeństwo nie chciało skorzystać z tej propozycji. Między nimi miało dojść do sprzeczki, a 25-latek miał podjeżdżać samochodem blisko pieszych. Wtedy miało dojść do tragedii.

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Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Ciało 19-latki zabezpieczono do badań sekcyjnych. Funkcjonariusze z lubartowskiej komendy wyjaśniają okoliczności tragedii.

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