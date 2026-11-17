Zanim nadejdą święta i ewentualny atak zimy, wyraźne ochłodzenie odczujemy już pod koniec listopada 2026 roku. Z opublikowanej przez IMGW dziesięciodniowej prognozy numerycznej wynika, że w dniach 25 i 26 listopada na mapach pojawi się jasnoniebieski kolor. Oznacza to spadek minimalnych temperatur do poziomu -1 stopnia Celsjusza dla osób przebywających na Podlasiu, Warmii oraz Mazurach. Z kolei analizy modelu ECMWF wskazują, że w żadnym z polskich województw słupki rtęci nie osiągną nawet 5 stopni. Te najistotniejsze wnioski z listopadowych przewidywań średnioterminowych mają swoje odzwierciedlenie w dalszych wyliczeniach. Bardzo podobne zjawiska powtarzają się bowiem w długoterminowych analizach obejmujących okres Bożego Narodzenia.

Pogoda na Boże Narodzenie 2026. Najnowsze prognozy długoterminowe

Chociaż długoterminowe wyliczenia mogą się jeszcze zmienić, to zarysowane w nich wyraźne trendy stanowią dużą pomoc przy organizacji świątecznych wyjazdów i przygotowań. Specjaliści z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, którzy opracowują wizualizacje na bazie modelu ECMWF, zapowiadają chłodny koniec grudnia. W pięćdziesiątym drugim tygodniu roku, czyli między 21 a 27 grudnia, średnia temperatura maksymalna wyniesie od 0 stopni na Podlasiu i Lubelszczyźnie do 3 stopni w rejonie Wrocławia, na północy oraz na północnym zachodzie kraju.

Swoje długoterminowe przewidywania na Wigilię oraz Boże Narodzenie zaprezentowali także uznani synoptycy z portalu pogoda.interia.pl. Z ich ustaleń wynika, że szczególnie 24 grudnia w centralnej oraz południowej Polsce mogą wystąpić lekkie opady śniegu. W tym samym czasie mieszkańcy wschodnich i południowo-wschodnich regionów muszą liczyć się z mrozem sięgającym -3 stopni Celsjusza.

Niewielkie ujemne temperatury oraz opady mają utrzymać się w Polsce także w pierwszy i drugi dzień świąt, czyli 25 i 26 grudnia, natomiast wyraźne ocieplenie nadejdzie dopiero tuż przed Sylwestrem. Warto jednak pamiętać, że specjaliści będą na bieżąco aktualizować te długoterminowe przewidywania. W przypadku całkowitego odwrócenia obecnych trendów pogodowych, niezwłocznie przekażemy czytelnikom nowe informacje.

Źródła: wizualizacje modelu ECMWF, IMGW, pogoda.interia.pl

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QUIZ. Umiesz przewidzieć pogodę? Te sposoby to wiedza z podstawówki. Znać mniej niż 5, to po prostu wstyd! Pytanie 1 z 10 Grupa przyjaciół siedzi wokół ogniska, z którego dym opada w kierunku ziemi. Oznacza to, że: Mogą spokojnie siedzieć tam całą noc, do rana nie spadnie deszcz. Lepiej, żeby ciepło się ubrali, nadchodzi silne ochłodzenie. Nie nacieszą się ogniskiem zbyt długo, wkrótce zacznie padać deszcz. Następne pytanie