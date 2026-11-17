Zanim nadejdą święta i ewentualny atak zimy, wyraźne ochłodzenie odczujemy już pod koniec listopada 2026 roku. Z opublikowanej przez IMGW dziesięciodniowej prognozy numerycznej wynika, że w dniach 25 i 26 listopada na mapach pojawi się jasnoniebieski kolor. Oznacza to spadek minimalnych temperatur do poziomu -1 stopnia Celsjusza dla osób przebywających na Podlasiu, Warmii oraz Mazurach. Z kolei analizy modelu ECMWF wskazują, że w żadnym z polskich województw słupki rtęci nie osiągną nawet 5 stopni. Te najistotniejsze wnioski z listopadowych przewidywań średnioterminowych mają swoje odzwierciedlenie w dalszych wyliczeniach. Bardzo podobne zjawiska powtarzają się bowiem w długoterminowych analizach obejmujących okres Bożego Narodzenia.
Pogoda na Boże Narodzenie 2026. Najnowsze prognozy długoterminowe
Chociaż długoterminowe wyliczenia mogą się jeszcze zmienić, to zarysowane w nich wyraźne trendy stanowią dużą pomoc przy organizacji świątecznych wyjazdów i przygotowań. Specjaliści z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, którzy opracowują wizualizacje na bazie modelu ECMWF, zapowiadają chłodny koniec grudnia. W pięćdziesiątym drugim tygodniu roku, czyli między 21 a 27 grudnia, średnia temperatura maksymalna wyniesie od 0 stopni na Podlasiu i Lubelszczyźnie do 3 stopni w rejonie Wrocławia, na północy oraz na północnym zachodzie kraju.
Swoje długoterminowe przewidywania na Wigilię oraz Boże Narodzenie zaprezentowali także uznani synoptycy z portalu pogoda.interia.pl. Z ich ustaleń wynika, że szczególnie 24 grudnia w centralnej oraz południowej Polsce mogą wystąpić lekkie opady śniegu. W tym samym czasie mieszkańcy wschodnich i południowo-wschodnich regionów muszą liczyć się z mrozem sięgającym -3 stopni Celsjusza.
Niewielkie ujemne temperatury oraz opady mają utrzymać się w Polsce także w pierwszy i drugi dzień świąt, czyli 25 i 26 grudnia, natomiast wyraźne ocieplenie nadejdzie dopiero tuż przed Sylwestrem. Warto jednak pamiętać, że specjaliści będą na bieżąco aktualizować te długoterminowe przewidywania. W przypadku całkowitego odwrócenia obecnych trendów pogodowych, niezwłocznie przekażemy czytelnikom nowe informacje.
Źródła: wizualizacje modelu ECMWF, IMGW, pogoda.interia.pl
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