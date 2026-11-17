Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Lublinie

Stan powietrza w naszym mieście jest dziś dobry oraz bardzo dobry, co stwarza znakomite warunki do przebywania na zewnątrz. Zgodnie z oficjalnymi odczytami stacja przy ulicy Okopowej wykazała indeks bardzo dobry, natomiast aparat pomiarowy przy ulicy Obywatelskiej ocenił jakość powietrza jako dobrą. Prędkość wiatru sięgająca kilkunastu kilometrów na godzinę oraz wilgotne powietrze zapobiegają gromadzeniu się dymu z domowych pieców i spalin samochodowych tuż przy ziemi. Dzisiejsza pogoda sprzyja wszystkim mieszkańcom – od najmłodszych po seniorów.

Jak odczytywać dzisiejsze (17.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby dobrze ocenić jakość powietrza, warto znać oficjalne punkty odniesienia. Dobowa norma bezpieczeństwa GIOŚ dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m³, natomiast w przypadku pyłu PM2.5 Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, aby poziom dobowy nie przekraczał 15 µg/m³ (oficjalna norma roczna GIOŚ wynosi 20 µg/m³). Dzisiejsze odczyty ze stacji w Lublinie prezentują się następująco:

Lublin, ul. Obywatelska (pomiar z godziny 08:00) – ogólny indeks stacji: Dobry. Stężenie pyłu PM10 wyniosło 20.1 µg/m³ (indeks pyłu: Bardzo dobry), co stanowi zaledwie 40% dopuszczalnej normy dobowej. Odczyt dla pyłu PM2.5 wyniósł 17.8 µg/m³ (indeks pyłu: Bardzo dobry).

(pomiar z godziny 08:00) – ogólny indeks stacji: Dobry. Stężenie pyłu PM10 wyniosło (indeks pyłu: Bardzo dobry), co stanowi zaledwie 40% dopuszczalnej normy dobowej. Odczyt dla pyłu PM2.5 wyniósł (indeks pyłu: Bardzo dobry). Lublin, ul. Okopowa (pomiar z godziny 08:00) – ogólny indeks stacji: Bardzo dobry. Stężenie pyłu PM10 osiągnęło wartość 20.3 µg/m³ (ok. 41% normy dobowej), natomiast pył PM2.5 odnotowano na poziomie 18.1 µg/m³.

Wszystkie parametry pozostają na bardzo bezpiecznym poziomie, daleko od jakichkolwiek przekroczeń ostrzegawczych.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to niebezpieczna, toksyczna mgła, która powstaje wtedy, gdy dym z domowych pieców, kominów i rur wydechowych miesza się z wilgotnym, bezwietrznym powietrzem. Drobne, niewidoczne dla oka cząsteczki brudu mogą przedostawać się do dróg oddechowych, dlatego warto stać się świadomym mieszkańcem. Złota zasada mieszkańca brzmi: zawsze sprawdzaj aktualne wskaźniki jakości powietrza przed wyjściem na trening czy dłuższy spacer z rodziną, aby dbać o zdrowie swoje i swoich najbliższych.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie