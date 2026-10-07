62-letni Ukrainiec zaatakował policjanta. Został wyrzucony z Polski

Zdarzenie miało miejsce w minioną niedzielę na terenie Wólki Okopskiej. Patrol z komisariatu w Dorohusku zwrócił uwagę na ciężarówkę pozostawioną w niedozwolonym miejscu. Pojazd ciężarowy skutecznie blokował drogę, uniemożliwiając płynny przejazd innym uczestnikom ruchu drogowego.

Mundurowi postanowili wylegitymować kierującego, którym okazał się 62-letni Ukrainiec. Ze sporządzonego raportu wynika, że mężczyzna od samego początku ignorował wydawane mu instrukcje. W pewnej chwili kierowca tira gwałtownie odepchnął funkcjonariusza, czym dopuścił się naruszenia jego nietykalności cielesnej.

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Ukrainiec wyrzucony z Polski po ataku na policjanta

Zatrzymany agresor od razu usłyszał oficjalne zarzuty za naruszenie nietykalności policjanta. Dodatkowo stróże prawa rozliczyli sprawcę z popełnionych wykroczeń drogowych, które były początkiem całej awantury.

Sprawa krewkiego kierowcy trafiła na wokandę w trybie przyspieszonym, a sąd wymierzył mu natychmiastową karę finansową. Zaraz po tym funkcjonariusze zgłosili się do placówki Straży Granicznej w Dorohusku z wnioskiem o wydanie decyzji zmuszającej obcokrajowca do opuszczenia terytorium naszego państwa.

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Niesforny kierowca zza wschodniej granicy nie przebywa już na terytorium naszego kraju. Służby nałożyły na niego dodatkowo surowy, pięcioletni zakaz przekraczania granic nie tylko Rzeczypospolitej Polskiej, ale również wszystkich pozostałych państw należących do strefy Schengen.