Bon senioralny ma pomóc wypełnić luki w opiece

Jednym z głównych tematów kongresu, który odbył się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, była dostępność usług opiekuńczych. Obecna na rozmowach Marzena Okła-Drewnowicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik rządu ds. polityki senioralnej, poinformowała, że na Lubelszczyźnie ponad 40 samorządów nie świadczy usług opiekuńczych.

Jednym z narzędzi, które mają zmienić tę sytuację, jest „Bon senioralny”. Program jest przeznaczony dla osób po 65. roku życia, a środki mają pomóc gminom w zapewnieniu im codziennego wsparcia. Chodzi między innymi o pomoc w ubieraniu się, czynnościach higienicznych, robieniu zakupów, przygotowywaniu posiłków i utrzymaniu porządku w domu.

- Wiele osób starszych, dlatego że nie ma tej pierwszej pomocy w odpowiednim czasie, później jest kierowana do placówek całodobowych. Ten czas można jak najbardziej przedłużyć, a czasami w ogóle też do niego nie musi dojść. Dlatego też, gdy zidentyfikowaliśmy w Polsce około 12% gmin, które w ogóle nie świadczą usług opiekuńczych - czyli senior tam nawet nie może ubiegać się o taką pomoc, bo gmina jej nie świadczy - ale też zidentyfikowaliśmy ponad 33% gmin, które świadczą taką opiekę, ale dla nie więcej niż 10 osób, to wiedzieliśmy, że musimy jako rząd podjąć interwencję. Czyli przygotować taki program, który da środki dla gmin, aby te usługi zorganizowały, tak by seniorzy mieli w ogóle możliwość ubiegania się o takie wsparcie. I dzisiaj to już się dzieje - wyjaśniła minister.

Zasady podziału pieniędzy zakładają, że w pierwszej kolejności wsparcie otrzymają gminy, które w ogóle nie zapewniają usług opiekuńczych.

Samorządy z województwa lubelskiego zgłosiły zapotrzebowanie na ponad 7,5 mln zł z programu. Jak przyznała Okła-Drewnowicz, uruchomienie go w czwartym kwartale było dla gmin organizacyjnym wyzwaniem. Muszą one bowiem same zatrudnić opiekunów albo zlecić świadczenie usług zewnętrznym podmiotom.

Mimo to zainteresowanie wsparciem było duże także w skali kraju.

- Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni, że mimo tego czwartego kwartału tak wiele samorządów zgłosiło zapotrzebowanie na środki i to na kwotę około 85 milionów. Cała alokacja na przykład programu resortowego „Opieka 75+”, realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, jest w granicach na cały rok 80 milionów. Więc to zapotrzebowanie, to zainteresowanie jest naprawdę bardzo duże - mówiła Marzena Okła-Drewnowicz.

Jak dodała, o środki wystąpiła połowa gmin, które wcześniej w ogóle nie świadczyły usług opiekuńczych.

- Wierzę, że w roku 2027 naprawdę wiele tych białych plam zniknie i po to też są takie spotkania jak tutaj w Lublinie, żeby bezpośrednio docierać do samorządów, które do tej pory właśnie w takim ograniczonym zakresie świadczyły te usługi, bo one w pierwszej kolejności dostaną pieniądze. I w ten sposób możemy przez najbliższe dwa, trzy lata zbudować ten rynek usług opiekuńczych, żeby ta pomoc jako pierwsza miała miejsce w domu - podkreśliła minister.

Prawie 3,5 mln zł na aktywność seniorów

Drugi z omawianych programów - „Aktywni seniorzy – ASY” - jest skierowany do osób starszych, które chcą rozwijać swoje zainteresowania i angażować się w życie lokalnych społeczności. Pieniądze można przeznaczyć między innymi na działalność uniwersytetów trzeciego wieku, rad seniorów, dzienne miejsca pobytu czy projekty integracji międzypokoleniowej.

- Mamy tych seniorów, którzy są aktywni, powiedziałabym nawet bardzo aktywni, którzy na coraz większą skalę potrzebują miejsca, przestrzeni dla swojej aktywności i tu rząd powinien dać przede wszystkim środki i narzędzia, żeby tę przestrzeń tworzyć - mówiła Marzena Okła-Drewnowicz.

W województwie lubelskim organizacje senioralne i samorządy wykorzystały w ramach programu prawie 3,5 mln zł.

Senat pracuje nad ułatwieniami dla rad seniorów

Podczas kongresu głos zabrał również wicemarszałek Senatu Jacek Trela. Zapewnił o poparciu izby dla rządowych programów.

- Te programy to ustawy, które przechodzą przez Senat bez żadnych korekt, żadnych zmian i uwag. To są bardzo dobrze przygotowane dla seniorów programy finansowe, programy zajęciowe - mówił wicemarszałek.

Zwrócił także uwagę na senacką inicjatywę dotyczącą ułatwień w tworzeniu i organizowaniu rad seniorów.

- Jedna z takich inicjatyw dotyczy ułatwień w zakładaniu i organizowaniu senioralnych rad w gminach, powiatach i województwach. W tej chwili ta inicjatywa jest procedowana. Mam nadzieję, że skończy się uchwaleniem w formie ustawy i że będą te rady mogły łatwiej się organizować, lepiej działać zgodnie z wolą zainteresowanych, zgodnie z wolą mieszkańców - powiedział Trela.

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