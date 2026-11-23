Miliony na nowoczesną wieś

Podczas dzisiejszego (23.11.) wydarzenia w Lubelskim Centrum Konferencyjnym ogłoszono nabór wniosków w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.10.10 „Infrastruktura na obszarach wiejskich oraz wdrożenie koncepcji inteligentnych wsi – obszar B Inteligentna Wieś”.

Na realizację programu w województwie lubelskim przeznaczono 1 802 940 euro ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dofinansowanie może wynieść od 30 do 75 proc. kosztów kwalifikowalnych. Wartość kosztów kwalifikujących się do wsparcia w ramach jednej operacji powinna mieścić się w przedziale od 1,5 mln zł do 10 mln zł. Maksymalny czas realizacji inwestycji to 24 miesiące od podpisania umowy, nie później jednak niż do 30 czerwca 2029 roku.

- Nabór skierowany jest do gmin i związków międzygminnych, dlatego zachęcamy do aplikowania i liczymy na to, że rzeczywiście gminy wykażą się tutaj właśnie innowacyjnością, kompleksowym podejściem do problemów mieszkańców, bo te projekty dotyczą takich oto sytuacji, gdzie jest jakaś nisza do rozwiązania czy jakiś problem na danym obszarze i w ramach tego projektu ma ona być rozwiązana kompleksowo i całościowo - mówi wicemarszałek województwa lubelskiego Marek Wojciechowski.

Wymogi, ocena i kryteria wyboru projektów

Aby projekt mógł ubiegać się o wsparcie, koncepcja inteligentnej wsi musi dotyczyć obszaru liczącego nie więcej niż 20 tys. mieszkańców, na którym nie obowiązuje jeszcze inna taka koncepcja. Dokument powinien zostać wypracowany w partnerstwie z co najmniej jednym podmiotem z danego terenu oraz przy udziale i konsultacjach z lokalną społecznością. Musi również uwzględniać technologie cyfrowe i telekomunikacyjne, analizę SWOT, plan włączenia mieszkańców oraz listę projektów zawierających komponent cyfrowy, środowiskowy lub klimatyczny.

Wsparcie ma pomóc w realizacji projektów odpowiadających na konkretne potrzeby lokalnych społeczności. Chodzi między innymi o poprawę jakości życia mieszkańców, ograniczanie niekorzystnych trendów demograficznych, podnoszenie jakości usług publicznych, ochronę środowiska, zwiększanie zatrudnienia i rozwój cyfrowy.

Wśród możliwych rozwiązań mogą znaleźć się inwestycje infrastrukturalne wykorzystujące narzędzia cyfrowe, odnawialne źródła energii czy sztuczną inteligencję.

- Chcemy, żeby rzeczywiście te inwestycje niczym nie odbiegały od tych, które znajdują się na obszarach miejskich - dodaje wicemarszałek Wojciechowski.

Złożone wnioski będą rozpatrywane przez samorząd województwa w terminie nie dłuższym niż 5 miesięcy od zakończenia naboru. Oceny dokona pięcioosobowy zespół złożony z przedstawiciela Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, osoby wskazanej przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz trzech reprezentantów samorządu województwa. Projekty mogą zdobyć maksymalnie 100 punktów w trzech kategoriach: oddziaływanie i kompleksowość (do 50 pkt), technologie i innowacje (do 30 pkt) oraz zarządzanie i funkcjonowanie (do 20 pkt).

Wnioski będzie można składać od 4 grudnia 2026 roku do 24 stycznia 2027 roku.

Podsumowanie programu LEADER

Podczas spotkania w Lubelskim Centrum Konferencyjnym podsumowano także stan wdrażania interwencji I.13.1 LEADER. Program ma wspierać rozwój obszarów wiejskich poprzez aktywizację mieszkańców, wykorzystanie lokalnych zasobów i odpowiadanie na potrzeby społeczności.

W ciągu ostatnich trzech miesięcy Samorząd Województwa Lubelskiego podpisał łącznie 129 umów o przyznanie pomocy na kwotę 15 796 072,12 zł. W formie zaliczek beneficjentom przekazano ponad 6,56 mln zł.

Wśród wspieranych przedsięwzięć znalazły się inwestycje dotyczące sportu, rekreacji i turystyki. Na ten cel przekazano ponad 1,92 mln zł, podpisując 15 umów z samorządami gmin, klubami sportowymi oraz stowarzyszeniami, w tym kołami gospodyń wiejskich i ochotniczymi strażami pożarnymi.

Kolejne 34 umowy dotyczyły rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej. Wsparcie w wysokości ponad 4,82 mln zł trafiło do samorządów, placówek oświatowych oraz stowarzyszeń. Ponadto 46 umów o łącznej wartości ponad 5,22 mln zł zakontraktowano w obszarze biogospodarki, gospodarki o obiegu zamkniętym i zrównoważonego leśnictwa. Z kolei na aktywizację społeczną mieszkańców i inicjatywy lokalne przeznaczono ponad 3,82 mln zł w ramach 34 umów.

- Gmina Kraśnik jest tym szczęśliwym beneficjentem, który pozyskał 112 tysięcy złotych dofinansowania w ramach interwencji Lider na rozwój małej infrastruktury turystycznej. W naszej gminie, konkretnie w miejscowości Pasieka Kolonia, tam powstanie budynek o wielkości 10 metrów na 6 metrów w konstrukcji drewnianej, kryty blachą trapezową, na który czekali mieszkańcy od wielu, wielu lat. Dzięki tej inwestycji będą mieli swoje miejsce spotkań, będą mogli się integrować, będą mogli organizować wydarzenia, wzmocni to potencjał turystyczny tej miejscowości, ale również i całej gminy Kraśnik - mówił nam Artur Domański, wójt gminy Kraśnik.

LEADER obejmuje również działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, w tym działalności pozarolniczej, a także wspieranie młodych i nowych rolników. Program ma służyć między innymi tworzeniu miejsc pracy, aktywizacji społecznej, rozwojowi lokalnej gospodarki i włączaniu mieszkańców w podejmowanie decyzji dotyczących ich najbliższego otoczenia.

Łącznie od początku realizacji interwencji I.13.1 LEADER w województwie lubelskim podpisano już 506 umów na kwotę ponad 71,82 mln zł, z czego ponad 23,92 mln zł wypłacono beneficjentom w formie zaliczek.

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