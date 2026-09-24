Ukraińcy zaatakowali kobietę w sklepie. Czeka ich deportacja z Polski

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-09-24 12:22

Obywatele Ukrainy zostaną przymusowo odesłani do swojego kraju po awanturze w jednym z lubelskich sklepów. Mężczyźni chcieli ukraść napoje procentowe, jednak na ich drodze stanęła czujna pracownica ochrony, którą brutalnie poturbowali. Agresorzy otrzymali długoletni zakaz wstępu na terytorium RP oraz całej strefy Schengen.

Dwaj policjanci prowadzą skutego mężczyznę przez korytarz. O deportacji agresorów przeczytasz na Eska Lublin.
Autor: KMP Lublin/ Materiały prasowe

Decyzję o wydaleniu 26- i 51-latka podjęła Straż Graniczna. Wcześniej z odpowiednim wnioskiem wystąpili funkcjonariusze Komisariatu III Policji w Lublinie.

Próbowali wynieść alkohol z marketu

Sprawa rozpoczęła się na początku tygodnia w jednym ze sklepów na terenie miasta. Jak informuje policja, obaj mężczyźni próbowali ukraść alkohol. Zauważyła to pracownica ochrony, która powstrzymała ich przed wyniesieniem towaru.

Wtedy doszło do ataku na kobietę. Według mundurowych była ona popychana i szarpana, przez co została narażona na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. W wyniku zajścia odniosła obrażenia. Jeden z mężczyzn miał jej ponadto grozić pozbawieniem życia.

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Obaj obywatele Ukrainy odpowiedzą za pobicie, natomiast jeden z nich również za groźby karalne. Na podstawie decyzji Straży Granicznej zostaną wydaleni z Polski. Nałożony na nich zakaz wjazdu obejmie wszystkie państwa strefy Schengen i będzie obowiązywał przez pięć lat.

UKRAIŃCY POPEŁNIAJĄ MNIEJ PRZESTĘPSTW OD POLAKÓW!
policja Lublin