50-latka rzuciła się z nożem na policjanta. Dramatyczny finał sąsiedzkiej awantury

Janów: Awantura sąsiedzka zakończona atakiem na policjanta

Policyjna interwencja, która miała miejsce w sobotni wieczór 21 marca w Janowie, przybrała niebezpieczny obrót. Wszystko zaczęło się od zgłoszenia dotyczącego kłótni sąsiedzkiej, podczas której jedna z kobiet miała grozić drugiej. Gdy patrol przybył na miejsce, zastał 50-latkę w stanie silnego pobudzenia i agresji. W kulminacyjnym momencie kobieta chwyciła za nóż i usiłowała zadać cios jednemu z policjantów. Funkcjonariusze zmuszeni byli użyć siły, aby ją obezwładnić, podczas gdy zatrzymywana znieważała ich słownie, pluła i groziła im śmiercią oraz spaleniem.

Areszt i zarzuty dla 50-latki. Grozi jej 10 lat więzienia

Agresywna kobieta trafiła prosto do policyjnego aresztu, gdzie badanie alkomatem wykazało w jej organizmie ponad promil alkoholu. Po wytrzeźwieniu usłyszała poważne zarzuty, które obejmują czynną napaść na funkcjonariuszy publicznych, ich znieważenie oraz kierowanie gróźb karalnych. Prokuratura, biorąc pod uwagę charakter czynu, skierowała do sądu wniosek o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego. W poniedziałek 23 marca sąd przychylił się do wniosku i zdecydował o trzymiesięcznym tymczasowym aresztowaniu 50-latki. Za popełnione przestępstwa grozi jej kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.