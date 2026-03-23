Black Red White zamyka zakład. Na bruku niemal 200 osób

Znany producent mebli Black Red White ogłosił decyzję o zakończeniu produkcji w swoim zakładzie w Zamościu w województwie lubelskim. W konsekwencji pracę ma stracić 161 osób, a proces zwolnień ma zostać przeprowadzony w okresie od 30 kwietnia do 30 czerwca 2026 roku.

Jak przekazał Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju, decyzja firmy oznacza likwidację miejsc pracy w jednym z lokalnych zakładów produkcyjnych. Część produkcji, w tym m.in. meble kuchenne, zostanie przeniesiona do innych fabryk należących do spółki – w Biłgoraju i Mielcu – oraz do wybranych podwykonawców.

Spółka podkreśla, że w Zamościu utrzymana zostanie działalność logistyczna i magazynowa, jednak produkcja zostanie stopniowo wygaszona. Jak wskazują przedstawiciele firmy, decyzja ta jest elementem szeroko zakrojonego programu restrukturyzacji, który ma na celu poprawę wyników finansowych i zwiększenie efektywności operacyjnej.

Zwolnienia pracowników w BRW. Dlaczego?

Black Red White tłumaczy zmiany trudną sytuacją w branży meblarskiej. Wśród głównych problemów wymienia rosnące koszty energii, transportu, wynagrodzeń oraz spadek zamówień z rynków zagranicznych. Mimo poprawy sprzedaży detalicznej w 2025 roku, sektor nadal zmaga się z silną presją kosztową i spadkiem popytu.

Firma realizuje obecnie plan koncentracji produkcji w najbardziej efektywnych technologicznie zakładach oraz inwestuje w automatyzację, co ma pozwolić na zwiększenie wydajności. W ostatnim czasie spółka uruchomiła nowe linie technologiczne w Biłgoraju, co przełożyło się na wzrost mocy produkcyjnych.

Decyzja o zamknięciu zakładu w Zamościu wpisuje się w szerszy proces zmian w firmie. Wcześniej spółka informowała o planowanych zwolnieniach grupowych obejmujących setki pracowników w różnych lokalizacjach. Według danych z ostatnich lat zatrudnienie w firmie systematycznie spadało.

Czym zajmuje się Black Red White?

Black Red White to polskie przedsiębiorstwo przemysłowe zajmujące się produkcją mebli, założone w 1991 roku przez Tadeusza Chmiela w Chmielku w województwie lubelskim. Siedziba zarządu znajduje się w Biłgoraju, a główne zakłady produkcyjne działają m.in. w Biłgoraju, Mielcu, Chmielku i Zamościu.

Firma powstała na bazie dawnego Państwowego Ośrodka Maszynowego i szybko się rozwijała dzięki dużemu zapotrzebowaniu na meble w latach 90. W 2024 roku grupa kapitałowa obejmuje Black Red White S.A. oraz 11 spółek zależnych.