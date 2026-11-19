Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Lublinie

Stan powietrza w stolicy województwa jest dziś bardzo dobry. Pomiary zarejestrowane na miejskich punktach kontrolnych jednoznacznie wskazują na znikome stężenie zanieczyszczeń, co zawdzięczamy m.in. korzystnym warunkom meteorologicznym i ciągłemu mieszaniu się mas powietrza.

Mieszkańcy wszystkich rejonów Lublina mogą bez obaw spędzać czas na wolnym powietrzu. Brak groźnych pyłów w atmosferze stwarza idealne warunki do biegania, jazdy na rowerze czy dłuższego spaceru z najmłodszymi.

Jak odczytywać dzisiejsze (19.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Świadomość tego, czym oddychamy, ułatwia porównanie odczytów ze stacji z oficjalnymi normami. Według wytycznych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska dobowy poziom dopuszczalny dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m³, z kolei roczny poziom dopuszczalny dla pyłu PM2.5 ustalono na 20 µg/m³ (Światowa Organizacja Zdrowia dodatkowo zaleca, by dobowe stężenie PM2.5 nie przekraczało 15 µg/m³).

Szczegółowe dane ze stacji pomiarowych prezentują się następująco:

Lublin, ul. Obywatelska (pomiar z godziny 08:00): stężenie pyłu PM10 wyniosło 6,8 µg/m³ (co stanowi zaledwie 13,6% dobowej normy bezpieczeństwa), a stężenie PM2.5 osiągnęło 4,7 µg/m³. Indeks jakości powietrza określono tu jako bardzo dobry.

(pomiar z godziny 08:00): stężenie pyłu PM10 wyniosło 6,8 µg/m³ (co stanowi zaledwie 13,6% dobowej normy bezpieczeństwa), a stężenie PM2.5 osiągnęło 4,7 µg/m³. Indeks jakości powietrza określono tu jako bardzo dobry. Lublin, ul. Okopowa (pomiar z godziny 08:00): stężenie pyłu PM10 wyniosło 7,3 µg/m³ (czyli 14,6% dopuszczalnego limitu dobowego), natomiast stężenie PM2.5 wyniosło 4 µg/m³. Ogólny indeks jakości powietrza jest w tym miejscu również bardzo dobry.

Obydwa punkty pomiarowe wykazują wartości kilkukrotnie niższe niż dozwolone maksima, co oznacza pełen komfort i całkowite bezpieczeństwo dla układu oddechowego.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to niebezpieczna, toksyczna mgła, która powstaje z połączenia zanieczyszczonego powietrza z dużą wilgotnością. Tworzy się najczęściej w sytuacji, gdy dym z domowych pieców i kominów oraz spaliny samochodowe nie mają jak ulecieć w górę i gromadzą się tuż przy ziemi. Złota zasada mieszkańca brzmi: zawsze sprawdzaj aktualny indeks jakości powietrza przed wyjściem na długi spacer lub trening, szczególnie jeśli w Twoim gospodarstwie domowym są dzieci, seniorzy lub osoby z problemami krążeniowo-oddechowymi.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie