Kobiety zatrzymali w poniedziałek kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzane działały od lipca 2018 do stycznia 2019 roku. Udostępniały mieszkania na terenie Lublina i publikowały ogłoszenia, ułatwiając innym kobietom świadczenie usług seksualnych. Policja informuje, że traktowały sutenerstwo jako stałe źródło dochodu.

- W toku przeprowadzonego przeszukania pomieszczeń mieszkalnych użytkowanych przez podejrzane, zabezpieczono telefony komórkowe, laptopy oraz gotówkę. Zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy potwierdził, że kobiety traktowały sutenerstwo jako stałe źródło dochodu - przekazał komisarz Kamil Karbowniczek z lubelskiej policji.

Prokurator zastosował wobec nich dozór policji, zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportów oraz zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonymi kobietami. Zastosowano także poręczenia majątkowe: 10 tys. zł wobec 32-latki i 15 tys. zł wobec 33-latki.

Za sutenerstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.