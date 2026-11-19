Ćwiczenia zorganizowała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie we współpracy z Komendą Miejską PSP oraz innymi służbami i podmiotami. Wzięli w nich udział strażacy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, policjanci, przedstawiciele Państwowego Ratownictwa Medycznego, pracownicy Wojewódzkiego Biura Monitorowania i Zarządzania Kryzysowego w Lublinie oraz Polski Czerwony Krzyż.

Około 30 poszkodowanych w symulowanym wypadku

Scenariusz ćwiczeń nie był wcześniej ujawniany. Organizatorom zależało na tym, by działania jak najwierniej odzwierciedlały rzeczywistą akcję ratowniczą, a nie były jedynie pokazem.

- Wypadek pociągu towarowego na przejeździe kolejowym. Samochód, bus plus samochód osobowy. Wiele osób poszkodowanych - opisywał założenia ćwiczeń starszy brygadier Jarosław Hamaluk, naczelnik wydziału operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie. Jak dodał, liczba poszkodowanych wynosiła około 30.

Jednym z głównych celów było sprawdzenie, jak służby poradzą sobie z koordynacją działań przy dużej liczbie rannych. Ważnym elementem scenariusza było również założenie, że zespoły ratownictwa medycznego są w tym czasie zaangażowane w inne zdarzenie na terenie Lublina. W tej sytuacji we wsparcie działań włączył się Polski Czerwony Krzyż.

W ćwiczeniach uczestniczyło około 170 osób

Łącznie w działaniach uczestniczyło blisko 170 osób, w tym ratownicy, pozoranci i osoby zaangażowane w organizację ćwiczeń. Wykorzystano plutony ratownicze Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Były to siły, które w razie potrzeby mogą zostać skierowane do dużych zdarzeń w ramach wojewódzkiego odwodu operacyjnego.

- Koordynujemy działanie Państwowej Straży Pożarnej, zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych. Przy większej liczbie poszkodowanych tych ratowników potrzeba więcej i musimy koordynować takie działania - wyjaśniał Jarosław Hamaluk.

Sprawdzili gotowość na wypadek kolejowy

Ćwiczenia miały również sprawdzić przygotowanie służb do zdarzeń kolejowych. W ostatnim czasie dochodziło do podobnych wypadków, dlatego organizatorzy chcieli zobaczyć, jak działania ratownicze przebiegałyby na terenie województwa lubelskiego.

- Chcieliśmy również sprawdzić, jakie działania będą podejmowane, jak to wyjdzie u nas na terenie województwa lubelskiego. Nie mieliśmy takich dużych zdarzeń. Na świecie są wypadki kolejowe, również z wieloma osobami poszkodowanymi. Chcieliśmy po prostu sprawdzić działanie służb przy większej liczbie poszkodowanych - mówił Hamaluk.

Ćwiczenia były częścią rocznego harmonogramu szkoleń. W tym roku służby brały już udział między innymi w symulacji wypadku samolotowego w Świdniku.

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