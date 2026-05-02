Wypadek na ekspresówce. Dwie osoby trafiły do szpitala

Do zdarzenia doszło na trasie S12/17 w kierunku Lublina. Początkowo informowano, że miejsce wypadku to Chrząchówek, jednak ostatecznie potwierdzono lokalizację w miejscowości Sielce. Droga była częściowo zablokowana, a ruch odbywał się jednym pasem.

W wypadku brały udział dwa samochody osobowe – Peugeot oraz Audi. Na miejscu pracowały służby, a jedna z poszkodowanych osób wymagała pilnego transportu do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Peugeotem podróżowały dwie osoby – 29-letni kierowca z powiatu siedleckiego oraz jego 28-letnia pasażerka. Oboje zostali przewiezieni do szpitali w Lublinie. Kobieta została przetransportowana śmigłowcem LPR.

Audi kierował 65-letni mężczyzna z powiatu nowosądeckiego. W pojeździe znajdowały się także cztery inne osoby. Żadna z nich nie wymagała hospitalizacji.

Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że do zdarzenia doszło w wyniku niezachowania bezpiecznej odległości między pojazdami. Kierujący Peugeotem najechał na tył Audi.

Sprawą zajmuje się Komenda Powiatowa Policji w Puławach, która prowadzi postępowanie w kierunku wypadku drogowego.

