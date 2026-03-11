ZooPark już w najbliższy weekend. Będzie ponad tysiąc zwierząt

Lublin: Strażacy ćwiczyli jak uratować osobę, pod którą załamał się lód

- Przede wszystkim zobaczymy zwierzęta egzotyczne takie jak stado lemurów, kolorowe żaby i te naziemne i drzewołazy, jaszczurki, węże, żółwie. Zobaczymy również całą rodzinę wielbłądowatych. Będzie wielbłąd jednogarbny, dwugarbny, alpaki i lama. Będziemy mieć też wyjątkowo w tym roku jedną halę wypełnioną zwierzętami gospodarskimi, czyli będzie można poczuć się jak na prawdziwej wsi. Na jednym ze stoisk będą prowadzone warsztaty ludowe oraz konkurs na dojenie krowy. Międzynarodowa wystawa kotów zapowiada się imponująco. Będziemy mieli ponad 150 kotów. Po raz pierwszy odbędą się zawody w Psim Tańcu Dog Dancing. Te zawody będzie można obejrzeć w sobotę. A także dla miłośników sportowych emocji przygotowaliśmy dwudniowe Zawody Hobby Horse - mówi Joanna Kurkiewicz, kierownik Wystawy i Targów Zoologicznych ZooPark.

ZooPark odbędzie się w dniach 14-15 marca w Targach Lublin. W sobotę zwierzaki będzie można zobaczyć w godzinach 10:00-18:00, natomiast w niedzielę 9:00-17:00. Szczegóły wydarzenia na stronie.

