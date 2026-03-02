Jest najpiękniejszym imieniem na świecie. W Polsce nazywa się tak 360 466 kobiet!

To imię od lat uchodzi za jedno z najpiękniejszych na świecie - klasyczne, eleganckie i pełne głębokiego znaczenia. W Polsce nosi je aż 360 466 kobiet, a jego popularność nie słabnie mimo upływu czasu. Łączy w sobie tradycję, prestiż i subtelność, dlatego kolejne pokolenia rodziców wciąż wybierają je dla swoich córek.

Najpiękniejsze imię na świecie. W Polsce przeżywa boom popularności

Wybór imienia dla dziecka to jedna z pierwszych i najważniejszych decyzji, jaką podejmują rodzice. Jedni kierują się modą, inni rodzinną tradycją, a jeszcze inni znaczeniem i historią danego imienia. Są jednak też takie, które od lat nie tracą na popularności - zachwycają brzmieniem, elegancją i ponadczasowym charakterem. To właśnie one trafiają do rankingów najpiękniejszych imion świata i niezmiennie cieszą się ogromnym uznaniem także w Polsce.

Jednym z takich imion jest Zofia - klasyczne, szlachetne i głęboko zakorzenione w europejskiej tradycji. Od lat wymieniane jest w zestawieniach najpiękniejszych imion świata, a w Polsce przeżywa prawdziwy renesans. Dziś nosi je aż 360 466 kobiet, a każdego roku kolejne dziewczynki otrzymują to imię. Co sprawia, że Zofia nie wychodzi z mody i niezmiennie zachwyca rodziców?

Zofia - imię królowych i artystek

Zofia od wieków obecna była w rodach królewskich i arystokratycznych. Nosiły je księżne i królowe, ale również wybitne kobiety kultury. Wystarczy wspomnieć Zofię Nałkowską czy Zofię Kossak-Szczucką – postaci, które zapisały się w historii literatury i życia społecznego. Imię ma w sobie ponadczasową elegancję. Nie jest krzykliwe ani chwilowe, lecz brzmi dostojnie, ciepło i subtelnie.

Popularność, która nie słabnie

Choć Zofia to imię z długą tradycją, dziś przeżywa prawdziwy renesans. Od kilku lat regularnie pojawia się w czołówce najczęściej nadawanych imion dla dziewczynek w Polsce. Rodzice chętnie wybierają je ze względu na klasyczny charakter i piękne znaczenie. Tylko w 2025 roku nadano je 4 415 nowonarodzonym dziewczynkom. 

Znaczenie imienia Zofia

Imię Zofia wywodzi się z języka greckiego od słowa "sophia", które oznacza mądrość. W kulturze europejskiej imię to symbolizuje rozwagę, rozsądek i wewnętrzną siłę. W chrześcijaństwie kojarzone jest ze św. Zofią, czyli męczennicą z II wieku, czczoną jako patronka matek i wdów.

