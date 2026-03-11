Trzyliterowe imię zyskuje popularność w Polsce. Nosi je nieco ponad 400 mężczyzn

Biblijne imię Noe zyskuje uznanie. Trzyliterowy wybór rodziców

Niewielka liczba znaków wcale nie wyklucza bogatego pochodzenia oraz trwałej obecności w kulturze przez całe tysiąclecia. Wyjątkową prostotą odznacza się trzyliterowe imię, które bez problemu rozpoznają ludzie w różnych zakątkach globu. Jego korzenie prowadzą bezpośrednio do tekstów biblijnych i łączą się z postacią stanowiącą symbol opieki nad najbliższymi, odpowiedzialności za losy świata oraz sprawiedliwości. Bohaterem tych rozważań jest oczywiście Noe.

Pochodzenie i ukryta symbolika imienia Noe

Imię Noe ma bardzo długą historię i wywodzi się z języka hebrajskiego, gdzie oznacza "odpoczynek" lub "pocieszenie". W powszechnej świadomości funkcjonuje przede wszystkim dzięki biblijnemu patriarchowi, który skonstruował potężną arkę. Zgodnie ze starożytnymi przekazami uratował w niej bliskich oraz wszystkie gatunki zwierząt przed niszczycielskim potopem. Właśnie dlatego Noe nierozerwalnie kojarzy się dzisiaj z wielką nadzieją, cudownym ocaleniem i szansą na nowy początek.

Co ciekawe, dzisiaj obserwujemy wyraźny wzrost zainteresowania tym starożytnym mianem. Rodzice decydują się na takie nazwanie potomka nie tylko z uwagi na mocny fundament religijny oraz ugruntowane znaczenie kulturowe. Kluczową rolę odgrywa tu również poszukiwanie nowoczesnego minimalizmu oraz zwięzłej, łatwej do wymówienia i zapamiętania formy.

Zaskakujące statystyki imienia Noe w Polsce

Rejestry państwowe pokazują, że aktualnie w naszym kraju żyje zaledwie 434 mężczyzn noszących to trzyliterowe imię. Choć ogólna liczba nie robi wielkiego wrażenia, trend z ostatnich kilkunastu miesięcy jest wyraźnie rosnący. Tylko w 2025 roku urzędnicy wpisali je do aktów urodzenia 58 razy, podczas gdy rok wcześniej takich przypadków odnotowano dokładnie 38. Analiza długoterminowych statystyk dowodzi natomiast, że w pierwszych dekadach XXI wieku rodzice niemal całkowicie ignorowali tę propozycję, a jej renesans rozpoczął się stosunkowo niedawno.