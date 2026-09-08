Zniszczona kapliczka w Lublinie. 27-latek użył szlifierki i groził sąsiadce

Sytuacja miała miejsce na terenie Lublina w rejonie ulicy Grodzickiego. Podinspektor Kamil Gołębiowski z miejscowej komendy poinformował, że służby zaalarmowali przechodnie obserwujący dewastację obiektu kultu religijnego, który znajdował się przy drodze.

Policjanci błyskawicznie ujął 27-letniego sprawcę. Prowadzący sprawę ustalili, że wandal demolował obiekt przy użyciu akumulatorowej szlifierki. W toku dalszych czynności funkcjonariusze zdobyli dowody świadczące o tym, że ten sam agresor dopuszczał się kierowania karalnych gróźb pod adresem swojej sąsiadki.

Zniszczona kapliczka w Lublinie. Sprawca trafił za kraty

- Zebrany przez funkcjonariuszy materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutów zniszczenia mienia, obrazy uczuć religijnych oraz gróźb karalnych. Sprawca został doprowadzony do prokuratury, na następnie do sądu. Na wniosek śledczych sąd zastosował wobec 27-latka tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy - informuje podinspektor Kamil Gołębiowski z KMP Lublin.

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Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia.