Te osoby są zwolnione ze spowiedzi. Prawo kanoniczne mówi jasno

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-09-01 3:52

Spowiedź jest jednym z najważniejszych sakramentów w kościele katolickim, jednak nie każdy wierny ma bezwzględny obowiązek regularnego wyznawania grzechów w konfesjonale. Prawo kanoniczne precyzuje, kiedy spowiedź jest obowiązkowa, a kiedy wierny nie musi do niej przystępować.

Drewniany konfesjonał oświetlony od wewnątrz ciepłym światłem. O zasadach spowiedzi przeczytasz na Eska Lublin.
Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Na pierwszym planie, z prawej strony, znajduje się ciemnobrązowa drewniana struktura z wyciętym, jasno podświetlonym, półokrągłym otworem. Wnętrze otworu, wykonane z jaśniejszego drewna, jest oświetlone ciepłym, żółto-pomarańczowym światłem, z widocznymi słojami drewna i małą, ciemną półką w dolnej części. W tle, rozmyte i słabo oświetlone, widać rząd ciemnych, drewnianych ławek kościelnych, a za nimi, jeszcze bardziej niewyraźnie, jaśniejsze fragmenty budowli, prawdopodobnie ołtarza lub kaplicy, oraz zamazane okna z kolorowymi smugami, sugerujące witraże.

Czy każdy katolik musi chodzić do spowiedzi?

Wielu katolików może być przekonanych, że każdy wierny powinien obowiązkowo przystąpić do spowiedzi przynajmniej raz w roku. Przepisy są jednak bardziej precyzyjne.

Kluczowy jest kanon 989 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Wynika z niego, że wierny po osiągnięciu wieku rozeznania jest zobowiązany przynajmniej raz w roku wyznać swoje grzechy ciężkie. Z kolei kanon 988 wskazuje, że wyznawanie grzechów powszednich, nazywanych również lekkimi, jest wiernym zalecane.

Oznacza to, że osoba, która od ostatniej spowiedzi nie popełniła grzechu ciężkiego, nie jest objęta wynikającym z kanonu 989 obowiązkiem corocznego wyznania takich grzechów. Nie oznacza to jednak, że kościół odradza jej spowiedź. Przeciwnie – wyznawanie również grzechów lekkich jest zalecane.

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Te osoby nie mają obowiązku spowiedzi

Obowiązek spowiedzi związany jest również ze zdolnością człowieka do rozpoznawania dobra i zła oraz świadomością własnych czynów. Jak opisuje WP Kobieta, dotyczy to m.in. małych dzieci, które nie osiągnęły jeszcze wieku rozeznania. W tradycji Kościoła przyjmuje się, że zdolność ta pojawia się zazwyczaj około 7. roku życia.

Szczególna sytuacja może dotyczyć również osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, która uniemożliwia świadome rozeznawanie swoich czynów. Podobnie może być w przypadku osób cierpiących na zaawansowane choroby otępienne, w tym demencję czy chorobę Alzheimera, jeżeli stan zdrowia uniemożliwia im świadome rozpoznanie swoich czynów lub ich wyznanie podczas spowiedzi.

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Lista grzechów do spowiedzi. O tym musisz powiedzieć

Spowiedź
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Odpuszczenie grzechów bez konfesjonału

Może również dojść do sytuacji, w której wierny ma świadomość grzechu ciężkiego, ale z obiektywnych powodów nie ma możliwości przystąpienia do spowiedzi.

Prawo kanoniczne przewiduje wówczas szczególne rozwiązanie związane z żalem doskonałym. Kanon 916 wskazuje, że osoba świadoma grzechu ciężkiego nie powinna przyjmować komunii bez wcześniejszej spowiedzi. Jeżeli jednak istnieje poważna przyczyna i nie ma możliwości wyspowiadania się, powinna wzbudzić akt żalu doskonałego, który musi zawierać postanowienie przystąpienia do spowiedzi tak szybko, jak będzie to możliwe.

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