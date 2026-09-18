Tu zima już się rozkręciła. -11 stopni Celsjusza i śnieg!

Zima na wschodzie to żadne zaskoczenie

Dopiero co cieszyliśmy się upałami i zastanawialiśmy się, jak przetrwać gorące lato. Te dni to już jednak przeszłość i musimy przyzwyczaić się do myśli, że jesień i zima są tuż za rogiem. Zresztą w niektórych miejscach na świecie już jest bardzo chłodno. W Rosji zimowa aura trwa od dłuższego czasu i mieszkańcy na co dzień zmagają się ze śniegiem oraz mrozem.

Śnieg i mróz na Syberii

W Polsce jesień dopiero się rozkręca, ale na Syberii zima zagościła już na dobre. Niektóre regiony nawiedziły obfite opady śniegu, które pokryły wszystko białym puchem. W efekcie w wybranych miejscach grubość pokrywy śnieżnej dochodzi do 30 cm, a na termometrach widać nawet -11 stopni Celsjusza. Synoptycy ostrzegają, że z dnia na dzień będzie tam coraz zimniej, a mróz da się we znaki zwłaszcza w nocy i tuż przy ziemi.

Ojmiakon i Wierchojańsk – rywalizacja o tytuł bieguna zimna

Warto wspomnieć o dwóch rosyjskich miejscowościach: Ojmiakonie i Wierchojańsku. Oba miasteczka znajdują się w Jakucji na wschodzie Syberii. Od lat walczą o to, które z nich zasługuje na miano najzimniejszego zamieszkanego miejsca na naszej półkuli, dlatego też bywają określane biegunami zimna.

W połowie września w Ojmiakonie słupki rtęci spadły do poziomu -10,7 st. Celsjusza (13 września) oraz -10,5 st. Celsjusza (14 września). Obecnie temperatura nieznacznie wzrosła, ale to tylko chwilowa poprawa i mieszkańcy muszą się przygotować na falę bardzo chłodnych dni i nocy w najbliższym czasie.

Jaka będzie zima w Polsce 2026/2027?

Pojawiły się już pierwsze szacunki na temat tego, jak będzie wyglądała zima w sezonie 2026/2027 w Polsce, jednak trzeba do nich podchodzić z dystansem. Synoptycy IMGW twierdzą, że grudzień 2026 roku będzie cieplejszy w porównaniu z przeciętnymi temperaturami z lat 1991–2020. Eksperci przypominają też, że prognozy na tak długi czas określają jedynie główny kierunek, a nie szczegółowo, którego dnia spadnie śnieg, a w którym pojawi się mróz. Co ważne, wyższa średnia temperatura wcale nie musi oznaczać, że w ogóle nie zobaczymy w tym roku zimy. Mogą się zdarzyć bardzo chłodne i śnieżne, ale krótkotrwałe incydenty.