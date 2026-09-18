"Była bardzo zaskoczona". Policjanci weszli do mieszkania 41-letniej Ukrainki

41-letnia obywatelka Ukrainy była poszukiwana od grudnia 2025 roku.

Wobec kobiety wystawiono czerwoną notę Interpolu.

Według policji 41-latka miała związek z około 12 kg substancji psychotropowej.

Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Lublinie ustalili aktualne miejsce pobytu poszukiwanej dzięki informacjom operacyjnym oraz ustaleniom przekazanym przez funkcjonariuszy pionu kryminalnego. Do zatrzymania doszło w miejscu zamieszkania kobiety na terenie Lublina. – Kobieta była bardzo zaskoczona – przekazała sierż. Jagoda Jawor, która podpisała komunikat lubelskiej policji.

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Z informacji policji wynika, że obywatelka Ukrainy miała uczestniczyć w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym nabywaniem i przechowywaniem substancji psychotropowych w celach zarobkowych. Śledczy wiążą ją z nielegalnym nabyciem i przechowywaniem około 12 kg takiej substancji.

Kobieta trafiła do tymczasowego aresztu

Po zatrzymaniu 41-latka została doprowadzona do prokuratury. Następnie zastosowano wobec niej tymczasowe aresztowanie. Za zarzucane jej przestępstwa grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Policja przypomina, że informacje dotyczące osób poszukiwanych oraz sprawców ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości można przekazywać funkcjonariuszom Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Lublinie pod numerem telefonu 798 003 676.