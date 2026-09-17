Śmiertelny wypadek na DK2. Kierowca osobówki zginął na miejscu

Kierowca samochodu osobowego zginął na miejscu.

Pasażer został ranny i otrzymał pomoc medyczną.

Policja zablokowała DK2 i wyznaczyła objazdy.

Zderzyły się osobówka i ciężarówka

Do wypadku doszło około godz. 10.40 na 643. kilometrze DK2 w miejscowości Hola pod Białą Podlaską. Ze wstępnych ustaleń służb wynika, że samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Po wypadku ciężarówka przewożąca drewno znalazła się w rowie. Samochód osobowy został poważnie uszkodzony.

Śmierć jednej z osób podróżujących autem

W samochodzie osobowym znajdowały się dwie osoby. Kierowca poniósł śmierć na miejscu. Pasażer doznał obrażeń i został przekazany ratownikom Pogotowia Ratunkowego w Białej Podlaskiej. Na razie służby nie przekazują więcej szczegółów dotyczących stanu zdrowia rannej osoby.

Kierowcy utknęli na trasie

W miejscu wypadku pracują służby ratunkowe. PSP poinformowała, że do działań skierowano cztery pojazdy oraz 13 strażaków. DK2 została całkowicie zamknięta dla ruchu. Policjanci wyznaczyli kierowcom objazdy, dlatego przejazd przez ten odcinek jest obecnie niemożliwy. Funkcjonariusze ustalają dokładny przebieg i przyczyny tragedii. Służby apelują do kierowców o ostrożną jazdę i dostosowanie prędkości do warunków na drodze.