Zginęły trzy seniorki. Jest wyrok w sprawie tragicznego wypadku w Chodlu

Olka Mazur
2026-06-11 13:41

Dwóch kierowców usłyszało w czwartek wyrok za spowodowanie wypadku w 2023 roku w Chodlu w województwie lubelskim. W jego wyniku zginęły trzy starsze kobiety. Wiozący pasażerki wówczas 77-letni mężczyzna usłyszał wyrok roku więzienia w zawieszeniu, zaś 23-latek (obecnie 26-latek), który znacznie przekroczył prędkość za kratkami spędzi 3 lata.

Wyrok - zdj. ilustracyjne
Autor: Pixabay.com
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Według sądu do wypadku doszło w wyniku nieprawidłowości, które popełnili obaj kierowcy. Ten, który przewoził pasażerki nie upewnił się wystarczająco, czy może bezpiecznie wyjechać z drogi podporządkowanej i wymusił pierwszeństwo. Drugi natomiast jechał z prędkością dwa razy większą niż dozwolona, przez co nie był w stanie wyhamować i uniknąć wypadku.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawa była głośna również ze względu na pochówek zmarłych w wypadku kobiet. Najpierw pochowano 72-letnią Teresę, a pożegnanie 75-letniej Wandy zaplanowano dwa dni później, jednak jej rodzina odkryła, że doszło do pomyłki.

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