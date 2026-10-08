Dramatyczny wypadek w woj. lubelskim. Do ciężko rannej osoby wezwano śmigłowiec

Do groźnego zdarzenia drogowego doszło w środowy wieczór (7 października) na skrzyżowaniu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 815. Na miejsce natychmiast wezwano służby. Według wstępnych ustaleń policji, kierowca samochodu marki audi zignorował zasady ruchu drogowego i nie ustąpił pierwszeństwa ciężarowej scanii, doprowadzając do zderzenia obu pojazdów.

W wyniku tego wypadku ucierpiały łącznie trzy osoby. Obrażenia jednego z poszkodowanych były na tyle poważne, że konieczne okazało się wezwanie śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował ranną osobę w ciężkim stanie do placówki medycznej.

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Na miejscu wypadku pracowali funkcjonariusze, którzy szczegółowo wyjaśniają dokładne przyczyny i okoliczności tego niebezpiecznego zdarzenia.

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