Dramatyczny wypadek w woj. lubelskim. Do ciężko rannej osoby wezwano śmigłowiec

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-10-08 8:46

Poważny wypadek w miejscowości Pałacznica-Kolonia. Na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 815 audi zderzyło się z ciężarową scanią. Poszkodowane zostały trzy osoby, a jedną z nich w ciężkim stanie przetransportowano do szpitala śmigłowcem LPR.

Do groźnego zdarzenia drogowego doszło w środowy wieczór (7 października) na skrzyżowaniu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 815. Na miejsce natychmiast wezwano służby. Według wstępnych ustaleń policji, kierowca samochodu marki audi zignorował zasady ruchu drogowego i nie ustąpił pierwszeństwa ciężarowej scanii, doprowadzając do zderzenia obu pojazdów.

W wyniku tego wypadku ucierpiały łącznie trzy osoby. Obrażenia jednego z poszkodowanych były na tyle poważne, że konieczne okazało się wezwanie śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował ranną osobę w ciężkim stanie do placówki medycznej.

Czytaj też: Dostawczy peugeot potrącił rowerzystę. Mężczyzna zginął na miejscu

Na miejscu wypadku pracowali funkcjonariusze, którzy szczegółowo wyjaśniają dokładne przyczyny i okoliczności tego niebezpiecznego zdarzenia.

Po tragicznym wypadku na ul. Solnej, urzędnicy zamontowali progi zwalniajace
Rozbite czarne audi w rowie i śmigłowiec LPR w tle. O wypadku w Pałacznicy przeczytasz na Eska Lublin.
Galeria zdjęć 4

ROLKI

Lubelskie