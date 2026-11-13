Zbezczeszczono pomnik Nieznanego Żołnierza. "Wylała się fala domysłów". Burmistrz wskazuje na gwiazdę TikToka

Do zdarzenia doszło w nocy z 11 na 12 listopada. Przy pomniku mieszkańcy składali kwiaty podczas obchodów Święta Niepodległości. Jak napisał Dmowski, dzięki monitoringowi udało się ustalić sprawcę, a sprawa została przekazana policji. Burmistrz przekazał również, że chodzi o znanego w mieście mężczyznę, który zmaga się z uzależnieniem i kryzysem bezdomności.

W swoim wpisie Dmowski zwrócił uwagę na nagrania publikowane w mediach społecznościowych. Mężczyzna stał się — jak określił burmistrz — „naszą lokalną gwiazdą TikToka”. Według niego młodzi internauci wyśmiewają się z mężczyzny, budując na tym zasięgi. „Niestety niektórzy nie rozumieją, że robią krzywdę temu Panu” — napisał.

Sprawca dzięki monitoringowi został wykryty i sprawa została przekazana Policji. Pojawiło się wiele komentarzy, kto to mógł zrobić, wylała się fala domysłów - różnych zależy komu co pasuje do ideologii - napisał burmistrz.

Miasto, we współpracy z Centrum Usług Społecznych, będzie próbowało pomóc mężczyźnie. Burmistrz zaznaczył jednak, że w takich sytuacjach potrzebna jest także gotowość do współpracy ze strony osoby, która otrzymuje wsparcie.

Dmowski zaapelował do młodych ludzi i rodziców, by zwracali uwagę na treści publikowane w sieci.