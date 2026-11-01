Śmiertelny wypadek z udziałem osobówek i maszyny rolniczej. Po zderzeniu z ciągnikiem nie żyją dwie osoby

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-11-01 8:29

Sobotni wieczór, 31 października, przyniósł tragiczne wieści. W miejscowości Malinie-Kolonia doszło do poważnego wypadku z udziałem ciągnika rolniczego oraz dwóch aut osobowych. W wyniku tego zdarzenia zginęły dwie osoby.

Śmiertelny wypadek na Lubelszczyźnie. Zderzenie osobówek i ciągnika

Do śmiertelnego wypadku doszło w miejscowości Malinie-Kolonia, gdzie na ruchliwej drodze wojewódzkiej nr 835 zderzyły się dwa samochody osobowe oraz ciągnik. Zaalarmowane służby ratunkowe natychmiast ruszyły na miejsce zgłoszenia. Ogromna siła zderzenia trzech pojazdów doprowadziła do tragedii, w której życie straciły dwie osoby podróżujące jednym z aut.

Informację o dwóch ofiarach śmiertelnych oficjalnie przekazała już Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że zmarłe osoby znajdowały się w tym samym samochodzie osobowym biorącym udział w kraksie. Odnieśli oni na tyle rozległe obrażenia, że ratownikom nie udało się im pomóc i obaj uczestnicy kraksy zmarli na miejscu zdarzenia. Śledczy na razie nie ujawniają szczegółów dotyczących wieku oraz tożsamości zmarłych.

Policja bada przyczyny wypadku

Tuż po tym tragicznym zdarzeniu ruch na drodze wojewódzkiej nr 835 został całkowicie wstrzymany w obu kierunkach. Funkcjonariusze z Janowa Lubelskiego zorganizowali objazdy dla kierowców i rozpoczęli zabezpieczanie śladów na miejscu kraksy. Tego typu czynności dochodzeniowe po najcięższych wypadkach zajmują śledczym z reguły wiele godzin. Zadaniem mundurowych jest teraz dokładne odtworzenie przebiegu zdarzenia, sprawdzenie stanu technicznego pojazdów oraz zbadanie trzeźwości kierowców. Działania te pozwolą w pełni ustalić, co doprowadziło do tak wielkiej tragedii na drodze.

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Morderca wrócił na miejsce zbrodni

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