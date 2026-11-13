19-latek zginął w wypadku. Volkswagen roztrzaskał się na drzewie

Do wypadku doszło w czwartek, 12 listopada. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że samochód najpierw uderzył w drzewo i ściął je, a następnie przemieścił się i zatrzymał na kolejnym. Mimo podjętej akcji ratunkowej kierowcy nie udało się uratować.

Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Ciało 19-latka zabezpieczono do sekcji zwłok, która ma pomóc w ustaleniu okoliczności jego śmierci. Szczegółowe przyczyny i przebieg wypadku wyjaśniają puławscy policjanci w śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Rejonową w Puławach.

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Policja apeluje o ostrożność na drodze. Opady deszczu i zmienne warunki mogą utrudniać jazdę, dlatego kierowcy powinni dostosować prędkość oraz sposób prowadzenia pojazdu do sytuacji na drodze.

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