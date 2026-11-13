Otwórz szeroko okna i zaplanuj spacer. Dzisiejsze powietrze w Lublinie zachwyca

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-11-13 11:03

Chłodny, jesienny dzień 13 listopada przynosi mieszkańcom Lublina bardzo dobre wiadomości meteorologiczne. Choć temperatura wynosi około 4-5 stopni Celsjusza, a odczuwalny chłód potęguje umiarkowany wiatr, to właśnie te podmuchy skutecznie oczyszczają atmosferę. Dzięki temu smog w Lublinie dzisiaj w ogóle się nie pojawia, dając nam doskonałą okazję do spacerów na świeżym powietrzu.

Jesienny park w Lublinie z żółtymi drzewami i czystym niebem. O dobrej jakości powietrza przeczytasz na Eska Lublin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI

Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Lublinie

Mamy doskonałe wieści dla wszystkich mieszkańców stolicy województwa lubelskiego – ogólna jakość powietrza w całym mieście została oceniona jako bardzo dobra. Sprawna cyrkulacja powietrza sprawia, że dym z domowych pieców oraz spaliny z rur wydechowych nie gromadzą się przy ziemi, lecz są natychmiast rozpraszane. Oznacza to, że dzisiejsze warunki sprzyjają wszelkiej aktywności fizycznej, bieganiu, zabawie z dziećmi na placach zabaw czy wietrzeniu domów przed nadchodzącym wieczorem.

Jak odczytywać dzisiejsze (13.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby dokonać rzetelnej oceny, warto odnieść zebrane pomiary do oficjalnych polskich norm. Zgodnie z wytycznymi Głównym Inspektoratu Ochrony Środowiska dobowy poziom dopuszczalny dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m³ (czyli mikrogramów w każdym metrze sześciennym powietrza), natomiast dla drobniejszego pyłu PM2.5 roczna norma wynosi 20 µg/m³. Oto szczegółowe odczyty zarejestrowane przez stacje pomiarowe:

  • Lublin, ul. Obywatelska (pomiar z godziny 09:00) – PM10: 9.2 µg/m³, PM2.5: 8.5 µg/m³. Stężenie pyłu PM10 wynosi tutaj zaledwie 18.4% dobowej normy, a PM2.5 sięga 42.5% normy rocznej.
  • Lublin, ul. Okopowa (pomiar z godziny 10:00) – PM10: 19.5 µg/m³, PM2.5: 15.7 µg/m³. W tej lokalizacji poziom PM10 stanowi 39% dopuszczalnego limitu dobowego, zaś PM2.5 odpowiada 78.5% normy.

Oba punkty pomiarowe potwierdzają, że ilość szkodliwych cząsteczek w powietrzu pozostaje daleko poniżej progu zagrożenia.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to niebezpieczna, toksyczna mgła, która powstaje z połączenia wilgoci oraz zanieczyszczeń pochodzących z domowych pieców i układów wydechowych samochodów. Gdy brakuje wiatru, te drobne cząsteczki brudu unoszą się nisko nad ziemią i trafiają wprost do naszych płuc. Złota zasada mieszkańca brzmi: sprawdzaj indeks jakości powietrza przed wyjściem na trening lub spacer, szczególnie jeśli jesteś w grupie wrażliwej, na przykład opiekuńczo zajmujesz się dziećmi lub seniorami.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje!
Pytanie 1 z 12
Jak powstała nazwa zjawiska smogu?
 

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