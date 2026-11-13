Otwórz szeroko okna i zaplanuj spacer. Dzisiejsze powietrze w Lublinie zachwyca

Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Lublinie

Mamy doskonałe wieści dla wszystkich mieszkańców stolicy województwa lubelskiego – ogólna jakość powietrza w całym mieście została oceniona jako bardzo dobra. Sprawna cyrkulacja powietrza sprawia, że dym z domowych pieców oraz spaliny z rur wydechowych nie gromadzą się przy ziemi, lecz są natychmiast rozpraszane. Oznacza to, że dzisiejsze warunki sprzyjają wszelkiej aktywności fizycznej, bieganiu, zabawie z dziećmi na placach zabaw czy wietrzeniu domów przed nadchodzącym wieczorem.

Jak odczytywać dzisiejsze (13.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby dokonać rzetelnej oceny, warto odnieść zebrane pomiary do oficjalnych polskich norm. Zgodnie z wytycznymi Głównym Inspektoratu Ochrony Środowiska dobowy poziom dopuszczalny dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m³ (czyli mikrogramów w każdym metrze sześciennym powietrza), natomiast dla drobniejszego pyłu PM2.5 roczna norma wynosi 20 µg/m³. Oto szczegółowe odczyty zarejestrowane przez stacje pomiarowe:

Lublin, ul. Obywatelska (pomiar z godziny 09:00) – PM10: 9.2 µg/m³, PM2.5: 8.5 µg/m³. Stężenie pyłu PM10 wynosi tutaj zaledwie 18.4% dobowej normy, a PM2.5 sięga 42.5% normy rocznej.

(pomiar z godziny 09:00) – PM10: 9.2 µg/m³, PM2.5: 8.5 µg/m³. Stężenie pyłu PM10 wynosi tutaj zaledwie 18.4% dobowej normy, a PM2.5 sięga 42.5% normy rocznej. Lublin, ul. Okopowa (pomiar z godziny 10:00) – PM10: 19.5 µg/m³, PM2.5: 15.7 µg/m³. W tej lokalizacji poziom PM10 stanowi 39% dopuszczalnego limitu dobowego, zaś PM2.5 odpowiada 78.5% normy.

Oba punkty pomiarowe potwierdzają, że ilość szkodliwych cząsteczek w powietrzu pozostaje daleko poniżej progu zagrożenia.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to niebezpieczna, toksyczna mgła, która powstaje z połączenia wilgoci oraz zanieczyszczeń pochodzących z domowych pieców i układów wydechowych samochodów. Gdy brakuje wiatru, te drobne cząsteczki brudu unoszą się nisko nad ziemią i trafiają wprost do naszych płuc. Złota zasada mieszkańca brzmi: sprawdzaj indeks jakości powietrza przed wyjściem na trening lub spacer, szczególnie jeśli jesteś w grupie wrażliwej, na przykład opiekuńczo zajmujesz się dziećmi lub seniorami.