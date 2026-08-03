Dlaczego nie wszędzie uruchomiono syreny alarmowe? Wojewoda lubelski domagał się wyjaśnień od starostów

Nie milkną echa wydarzeń, do których doszło 30 lipca. Tego dnia, o godz. 3:40 w przestrzeń powietrzną Polski – na terenie woj. lubelskiego – wtargnęła rosyjska rakieta. Rozbiła się w m. Tarnawa-Kolonia, w pow. biłgorajskim.

Alarm – spowodowany zagrożeniem w przestrzeni powietrznej - miał być ogłoszony łącznie w 17 powiatach województwa lubelskiego. Syreny alarmowe uruchomiono ostatecznie jedynie w 7 z nich. Informacji o zagrożeniu z powietrza zabrakło chociażby w powiecie biłgorajskim – to tam, w miejscowości Tarnawa-Kolonia, spadła rosyjska rakieta.

Wojewoda lubelski – Krzysztof Komorski – domagał się wyjaśnień od starostów.

Tłumaczenia były różne, w różnych przypadkach. Na przykład w powiecie kraśnickim opóźnienie wynikało z tego, że pracownik chciał się dodzwonić do swojego przełożonego. W innych przypadkach było na przykład tak, że pracownik odebrał telefon dopiero po fakcie, bo oni są informowani telefonicznie o tym, żeby prowadzić nasłuch i prowadzą na przykład z opóźnieniem – mówi Krzysztof Komorski, wojewoda lubelski.

Jak wynika z danych Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, syreny alarmowe zostały uruchomione w 7 powiatach woj. lubelskiego:

miasto Lublin

powiat lubelski

powiat hrubieszowski

powiat zamojski

powiat janowski

powiat świdnicki

powiat krasnostawski

Z kolei syren alarmowych nie uruchomiono w 10 powiatach:

miasto Chełm

miasto Zamość

powiat biłgorajski

powiat włodawski

powiat puławski

powiat tomaszowski

powiat chełmski

powiat opolski

powiat łęczyński

powiat kraśnicki.

W przyszłości uruchamianie syren alarmowych ma się odbywać zdalnie, z Lublina. Mają to umożliwić nowe syreny, na które trwa teraz przetarg.

Chcemy, aby była możliwość uruchamiania ich zdalnie i selektywnie, dla wybranych tylko powiatów. Nasze województwo w tym systemie wczesnego alarmowania i ostrzegania jest podzielone na cztery obszary i one obejmują określone powiaty. Chodzi nam o to, żeby skrócić jak najbardziej ten proces decyzyjny – dodaje Komorski.

Wojewoda przyznał też, że po odwołaniu alarmu – zabrakło SMS-ów od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Na wtorek (04.08.26) w urzędzie wojewódzkim zaplanowano spotkanie ze starostami – na nim wojewoda ustali, w jaki sposób można jeszcze przyspieszyć decyzje o uruchamianiu syren alarmowych.

Tymczasem, śledztwo - w kierunku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym - prowadzi Wydział do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Myśleliśmy, że to koniec świata....

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