Brytyjczyk zachwycony polskim miastem. Porównał je do Singapuru

Youtuber GallivanterDom w Lublinie. Dworzec Metropolitalny zrobił na nim ogromne wrażenie

Nasz kraj regularnie zdumiewa zagranicznych gości, oferując im nie tylko urokliwe pejzaże i historyczne zabytki, ale również imponujące budowle o nowoczesnym charakterze. Zjawisko to potwierdza brytyjski twórca internetowy GallivanterDom, który od kilkunastu tygodni relacjonuje w sieci swoją wyprawę po Polsce. W najnowszym materiale wideo mężczyzna wziął pod lupę Lublin, a jego największe zainteresowanie wzbudził oddany do użytku Dworzec Metropolitalny. Podróżnik z Wielkiej Brytanii już w pierwszych sekundach filmu stwierdził, że konstrukcja wybitnie przypomina mu słynne na całym świecie singapurskie ogrody Gardens by the Bay.

- Na pierwszy rzut oka można odnieść wrażenie, że to nawet nie Europa. Ogromne kolumny przypominające drzewa, zieleń i futurystyczna architektura wyglądają jak Gardens by the Bay w Singapurze - napisał influencer w opisie pod filmem na YouTubie.

Architektura lubelskiego dworca przypomina Singapur. Brytyjczyk wskazuje na detale

Z relacji brytyjskiego influencera wynika, że budowla zdecydowanie odbiega swoim innowacyjnym kształtem od standardowych stacji autobusowych. Twórca internetowy zwrócił szczególną uwagę na nietypowe słupy podtrzymujące zadaszenie kompleksu. Według niego ich oryginalny projekt stanowi bezpośrednie nawiązanie do potężnych, drzewopodobnych struktur, z których słyną znane azjatyckie ogrody botaniczne.

Youtuber zaznaczył dodatkowo w swoich materiałach, że zestawienie tak nowatorskiej formy z historycznym, pochodzącym jeszcze z dziewiętnastego wieku gmachem stacji kolejowej buduje niesamowitą scenerię. Zagraniczny gość uważa, że właśnie to odważne zderzenie wielowiekowej tradycji z nowoczesnymi trendami architektonicznymi sprawia, że lubelski węzeł komunikacyjny mocno zapada w pamięć każdego odwiedzającego.

Dworzec Metropolitalny w Lublinie nagrodzony na świecie. Otrzymał "architektonicznego Oscara"

Lubelskie centrum komunikacyjne od pierwszych dni funkcjonowania budzi żywe zainteresowanie zarówno wśród lokalnej społeczności, jak i przyjezdnych. Kompleks został oficjalnie udostępniony podróżnym w styczniu 2024 roku, pełniąc rolę innowacyjnego węzła, który płynnie integruje ruch autobusowy z połączeniami kolejowymi.

Wyjątkowość tego miejsca została zauważona także przez globalne środowisko ekspertów. W bieżącym roku lubelska inwestycja triumfowała podczas prestiżowego wydarzenia World Architecture Festival w Singapurze, gdzie przyznano jej główną statuetkę w kategorii budynków transportowych. Nagroda ta uchodzi za jedno z najważniejszych laurów w branży projektowej i jest wielokrotnie nazywana branżowym odpowiednikiem filmowych Oscarów.