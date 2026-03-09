Zakaz lotów przy granicy z Ukrainą i Białorusią. Co to oznacza?

Olka Mazur
2026-03-09 16:03

Od wtorku 10 marca zostanie wprowadzone ograniczenie ruchu lotniczego we wschodniej części naszego kraju. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podjęła taką decyzję na wniosek Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Nie jest to całkowite zamknięcie przestrzeni powietrznej. Ograniczenie obejmuje pas wzdłuż granicy z Białorusią i Ukrainą.

- Zastępuje ono obecnie obowiązujące o nazwie EP R129. Strefa obejmuje przestrzeń od poziomu ziemi do Flight Level 95, czyli w uproszczeniu do wysokości około 3 km. Tym samym nie dotyczy samolotów pasażerskich operujących na większych wysokościach. W praktyce działanie strefy oznacza całkowity zakaz lotów z wyjątkiem wojskowych statków powietrznych w nocy. Natomiast od wschodu do zachodu słońca dopuszczony jest ruch załogowych statków powietrznych wykonujących loty po złożeniu planu lotu, wyposażonych w transponder oraz radio, a także cywilnych bezzałogowych statków powietrznych, czyli dronów bez naruszania stref identyfikacji obrony powietrznej przy granicy z Białorusią i Ukrainą - mówi Marcin Hadaj, rzecznik prasowy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Ograniczenie zostało wprowadzone na trzy miesiące. Będzie obowiązywać do 9 czerwca.

