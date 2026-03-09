Zakaz lotów przy granicy z Ukrainą i Białorusią. Co to oznacza?

- Zastępuje ono obecnie obowiązujące o nazwie EP R129. Strefa obejmuje przestrzeń od poziomu ziemi do Flight Level 95, czyli w uproszczeniu do wysokości około 3 km. Tym samym nie dotyczy samolotów pasażerskich operujących na większych wysokościach. W praktyce działanie strefy oznacza całkowity zakaz lotów z wyjątkiem wojskowych statków powietrznych w nocy. Natomiast od wschodu do zachodu słońca dopuszczony jest ruch załogowych statków powietrznych wykonujących loty po złożeniu planu lotu, wyposażonych w transponder oraz radio, a także cywilnych bezzałogowych statków powietrznych, czyli dronów bez naruszania stref identyfikacji obrony powietrznej przy granicy z Białorusią i Ukrainą - mówi Marcin Hadaj, rzecznik prasowy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej