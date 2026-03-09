Na miejskiej stacji taniej niż na Orlenie. "Można zaradzić kryzysowi cen paliw"

Rosnące ceny paliw wywołały wśród kierowców niemały niepokój. Głos w sprawie podwyżek zabrał więc na początku marca prezydent Chełma Jakub Banaszek, który pokazał stawki na miejskiej stacji benzynowej. "Można zaradzić kryzysowi cen paliw" - zapewnił, podkreślając, że samorząd nie musi dopłacać do tej działalności.

Trwająca od końcówki lutego kolejna odsłona konfliktu na Bliskim Wschodzie sprawiła, że ceny paliw na światowych rynkach dynamicznie rosną. Sytuacja niepokoi polskich kierowców, którzy z coraz większym lękiem podjeżdżają na stacje benzynowe. Jak jednocześnie zapewnił we wpisie w mediach społecznościowych prezydent Chełma, kryzysowi można skutecznie zaradzić.

"Przykład miejskiej stacji w Chełmie pokazuje, że możliwe jest utrzymanie ceny paliwa niższej od ceny Orlenu o kilkadziesiąt groszy, przy jednoczesnym zachowaniu rentowności. Skoro da się w Chełmie, można to zrobić w całej Polsce, tym bardziej, że paliwo dostarcza nam pośrednik" - przekazał Jakub Banaszek 4 marca.

Samorządowiec dodał do wpisu zdjęcia, na których zobaczyć można różnice w cenach na stacji Orlenu oraz na stacji miejskiej sprzed weekendu:

  • PB95 - Orlen: 6,14 zł; stacja miejska: 5,79 zł;
  • diesel - Orlen: 6,59 zł; stacja miejska: 6,49 zł. 

Ceny paliw po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie

Bariera stu dolarów za baryłkę została przebita, ceny ropy na światowych rynkach rosną, a wszystko to przez eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie i wynikającą z niej blokadę Cieśniny Ormuz. Eksperci nie są zaskoczeni tym gwałtownym skokiem. - To są rynki finansowe. One jak zobaczą okazję do zarobku, to idą jak w dym z całym kapitałem, który mają do dyspozycji w tym kierunku. Widzimy to w tej chwili na ropie. 100 proc. wzrostu od czasów przedwojennych w Iranie. To jest spory wynik - powiedział w rozmowie z Radiem ESKA analityk Domu Inwestycyjnego Xelion Piotr Kuczyński.

Jak dodał, wszystko to odbije się oczywiście na cenach paliw na stacjach w Polsce. Kluczowa w tym kontekście okazać się może reakcja Orlenu. - Jest to spółka Skarbu Państwa, więc może ograniczyć marżę. Jeśli ograniczy marżę, to przyhamuje wzrost ceny, a to zmusi stacje innych firm także do ograniczenia wzrostu ceny. Wszystko zależy od tego, co zrobi Orlen - zaznaczył ekspert.

