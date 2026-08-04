To miasto nazywają "polskim Singapurem". Zagraniczni turyści są nim zachwyceni!

Dworzec Metropolitalny w Lublinie to prawdziwy "polski Singapur"

Tytuł "polskiego Singapuru" przylgnął do nowo powstałego dworca zlokalizowanego w sercu Lublina. Mówimy tu o Dworcu Metropolitalnym, który jest bez wątpienia jednym z najbardziej rozpoznawalnych przedsięwzięć budowlanych w całym regionie. Konstrukcja ta zwraca uwagę swoją nowatorską formą i ogromnymi szybami, które nadają jej niezwykle futurystyczny charakter. Dzięki temu innowacyjnemu wyglądowi budynek regularnie zestawiany jest z architekturą nowoczesnych azjatyckich gigantów. Fotografie tego niesamowitego miejsca dostępne są w przygotowanej poniżej galerii zdjęć.

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"Polski Singapur" [ZDJĘCIA]

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Zagraniczni turyści przecierają oczy ze zdumienia. Dworzec w Lublinie robi wrażenie

Co istotne, turyści z zagranicy z wielkim entuzjazmem uwieczniają na fotografiach unikalne detale architektoniczne tego dworca. Część z nich otwarcie przyznaje, że jest im trudno uwierzyć w istnienie tak nowoczesnej konstrukcji w naszym kraju. Niedawno ten wyjątkowy obiekt stał się obiektem podziwu brytyjskiego twórcy internetowego, o czym szerzej informowaliśmy tutaj: Brytyjczyk zachwycony polskim miastem. Porównał je do Singapuru.

Dworzec Metropolitalny w Lublinie zdobywa prestiżowe nagrody i wyróżnienia

Ogromne zainteresowanie Dworcem Metropolitalnym w Lublinie wynika z kilku istotnych czynników. Na pierwszy plan wysuwa się oczywiście jego nietuzinkowy wygląd. Koncepcję budynku stworzyła znana pracownia Tremend, a jego struktura z potężnymi przeszkleniami i unikalnym, pofalowanym dachem powoduje, że dla wielu użytkowników sieci przypomina on nowoczesny port lotniczy, a nie typowy dworzec autobusowy.

Co więcej, renoma tego obiektu znacznie wzrosła po otrzymaniu ważnych, międzynarodowych nagród. Konstrukcja została uhonorowana m.in.:

Nagrodą World Architecture Festival Award 2024 w dziedzinie „Transport”, którą często określa się mianem „architektonicznego Oscara”,

Wyróżnieniem Green Building Award za wprowadzenie zaawansowanych rozwiązań przyjaznych dla środowiska.

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Nowoczesny Lublin: Dworzec Metropolitalny stał się nową wizytówką miasta

Obecnie dworzec ten bez wątpienia zyskał miano jednej z głównych wizytówek Lublina. Poza swoim podstawowym zadaniem, jakim jest obsługa ruchu pasażerskiego, pełni on również funkcję reprezentacyjną. Doskonale obrazuje, jak w dzisiejszych czasach powinna prezentować się innowacyjna i funkcjonalna przestrzeń publiczna, będąc powodem do dumy dla mieszkańców.