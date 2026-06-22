Zabił macochę, ranił brata, potem poszedł pod dom kultury. Morderca miał 14 lat

Mroczne inspiracje 14-letniego Łukasza

Rodzina Łukasza przeniosła się pod Warszawę do Chełma, gdzie ojciec ułożył sobie życie u boku Eweliny. Para wspólnie wychowywała dwuletnią córkę oraz dzieci z poprzednich związków - Łukasza, a także 16-letnią dziewczynę i 18-latka. Okoliczni mieszkańcy postrzegali ich jako zwyczajną, spokojną i kochającą się familię.

Początkowo Łukasz nie sprawiał żadnych problemów, choć w szkole nie wybijał się wynikami i uchodził za odludka, który nie wierzy w siebie. Sytuacja zmieniła się drastycznie jesienią 2019 roku. Nastolatek zaczął zdradzać niepokojące fascynacje, co manifestował m.in. wycięciem na ręce pseudonimu "Maria Goniewicz", serca oraz daty 10.04.1999. Było to bezpośrednie nawiązanie do Zuzanny M., która zamordowała rodziców pod Białą Podlaską, oraz do masakry w szkole Columbine, gdzie dwójka uczniów zastrzeliła 12 rówieśników. Na portalach społecznościowych Łukasz przyjął pseudonim Inkvizytor Reb i publikował materiały związane z amerykańskimi zamachowcami.

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Makabryczny atak w domu i panika w domu kultury

W przeddzień zbrodni, 24 stycznia 2020 roku, nastolatek opublikował w sieci wpis będący bezpośrednim cytatem morderczyni z Rakowisk, wzywając do zabijania. Kiedy jego ojciec wyszedł do pracy na wieczorną zmianę, Łukasz zaatakował macochę, a gdy ta próbowała ukryć się w sypialni, rozbił szybę w drzwiach młotkiem i zadał śmiertelne ciosy. W ataku ucierpiał również jej syn, który otrzymał poważne ciosy w głowę. Nastolatek oszczędził jedynie dwuletnią siostrę.

Po ataku Łukasz wyruszył do pobliskiego domu kultury, gdzie odbywała się premiera spektaklu, na którą przybyły tłumy ludzi. Pojawił się tam zakrwawiony, trzymając w rękach młotek i nóż. Istnieje uzasadnione podejrzenie, że planował zaatakować zgromadzonych widzów. Po chwili jednak zrezygnował i wyszedł z budynku, po czym został wskazany policjantom przez jednego ze świadków, który ruszył jego śladem.

Po aresztowaniu trafił do szpitala w Lublinie, a stamtąd do schroniska dla nieletnich. Biegli psychiatrzy uznali go za poczytalnego, jednak sąd zdecydował o umieszczeniu go w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym w Garwolinie. Jak przyznał jeden z lekarzy, chłopiec z wielkim zaangażowaniem poddawał się terapii, jednak personel obawiał się, że jest to jedynie manipulacja z jego strony.

Tragiczny finał życia młodego mordercy

W 2023 roku, po ukończeniu 18 lat, Łukasz opuścił mury szpitala i powrócił do matki pod Warszawę. Od razu zaczął chwalić się w internecie, że zmanipulował system i ponownie przybrał pseudonim Inkvizytor Reb, pozując do zdjęć z bronią. Gdy jego aktywność wywołała przerażenie mieszkańców Chełma i wymusiła interwencję władz, zadeklarował, że był to tylko głupi żart.

Jego historia zakończyła się nieoczekiwanie 11 lipca 2025 roku. Łukasz zmarł wskutek przedawkowania substancji odurzających podczas imprezy.