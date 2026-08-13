Tragiczny wypadek. BMW zderzyło się z ciężarówką. Nie żyje 40-letni kierowca osobówki

Do dramatycznego wypadku doszło na wzniesieniu drogi wojewódzkiej nr 835. Z pierwszych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierujący samochodem marki BMW zmierzał z Frampola w kierunku Lublina. W niewyjaśnionych dotąd okolicznościach zjechał na przeciwny pas ruchu, gdzie doszło do czołowo-bocznego uderzenia w jadącą z naprzeciwka ciężarówkę marki Volvo. Na miejsce natychmiast zadysponowano służby ratunkowe.

– Niestety pomimo udzielonej pomocy, 40-letni mieszkaniec powiatu biłgorajskiego kierujący BMW zmarł na miejscu zdarzenia –

przekazała aspirant Joanna Pilarska.

Policja ustala przyczyny tragedii we Frampolu

Za kierownicą ciężarówki siedział 25-letni mieszkaniec powiatu janowskiego. Jak wykazało policyjne badanie alkomatem, w chwili zdarzenia mężczyzna był całkowicie trzeźwy.

Na miejscu tragicznego wypadku pracowali śledczy pod nadzorem prokuratora, którzy przeprowadzili szczegółowe oględziny pojazdów i zabezpieczyli ślady. Wyjaśnianiem dokładnych przyczyn i okoliczności tego dramatycznego zdarzenia zajmują się teraz policjanci z Biłgoraja.

W trakcie trwania policyjnych czynności droga wojewódzka nr 835 była całkowicie zablokowana dla ruchu. Dla podróżujących wyznaczono specjalne objazdy.