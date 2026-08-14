W wakacje można nie robić nic. Tydzień LABY w Lublinie

W programie zaplanowano m.in. tworzenie osiedlowej mapy odpoczynku, podwórkową grę terenową dla dorosłych oraz sąsiedzki targ. Będzie można także odebrać bezterminowe „Zaświadczenie o Prawie do Odpoczynku”.

To jest też taki nasz, można powiedzieć manifest, w którym chcemy pokazać że niekoniecznie w wakacje trzeba zawsze zrobić coś spektakularnego, imponującego, coś, czym będziemy mogli chwalić się w mediach społecznościowych. To nie jest tak, że musimy koniecznie wysłać zdjęcie z piramidą naszym znajomym albo ukończyć kurs nurkowania 10 stopnia. Nie musimy słuchać skomplikowanych podcastów po angielsku. Możemy po prostu dać sobie prawo do tego, żeby wspólnie nie robić nic bardzo ambitnego. Laba jest też takim powrotem do dosyć nostalgicznych form spędzania wakacji, które prawdopodobnie wiele i wielu z nas zna ze swojego dzieciństwa. To są wakacje na osiedlu, właściwie najlepsze wakacje, jakie mogły nam się wtedy zdarzyć, a teraz tak bardzo zapomniane - podkreśla Paulina Mazurek jedna z organizatorek.

Centrum tegorocznej LABY będzie Teatr Formy Otwartej, czyli przestrzeń związana z historią osiedla im. Juliusza Słowackiego.

Pełen harmonogram znajdziecie tutaj.

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