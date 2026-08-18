Z maczetą, nożem i siekierą na policjantów. 75-latek z Zamościa groził żonie śmiercią

75-letni agresor wydmuchał ponad 1,5 promila alkoholu.

Z policyjnego zgłoszenia wynikało, że groził żonie śmiercią.

W stronę interweniujących policjantów rzucał ostrymi narzędziami.

Ostatecznie mężczyzna został skutecznie obezwładniony i zatrzymany przez mundurowych.

Przed południem oficer dyżurny przyjął niepokojące zgłoszenie. Wynikało z niego, że na jednej z posesji w gminie Komarów-Osada pijany i awanturujący się mężczyzna grozi swojej żonie śmiercią. Na miejsce natychmiast ruszyli policjanci z miejscowego posterunku w Łabuniach.

Widok mundurowych nie ostudził emocji 75-latka. Mężczyzna trzymał w dłoniach ostre przedmioty i zaczął wykrzykiwać groźby także pod adresem stróżów prawa. Ignorował wydawane mu polecenia, po czym gwałtownie ruszył prosto na policjantów.

75-latek rzucił maczetą w stronę funkcjonariuszy

– Idąc w kierunku mundurowych rzucił w nich maczetą, trafiając jej uchwytem w jednego z policjantów. Na szczęście nie doprowadziło to do powstania poważniejszych obrażeń u funkcjonariusza

– relacjonuje podkomisarz Katarzyna Szewczuk. Z komunikatu policji wynika, że agresor dysponował również nożem i siekierą. Oboma tymi narzędziami z całej siły cisnął w stronę mundurowych, jednak tym razem chybił. Całą sytuację na własne oczy obserwowali krewni 75-latka, do których mężczyzna również odnosił się bardzo agresywnie.

Agresywny senior z Komarowa-Osady obezwładniony

Policjantom udało się ostatecznie opanować sytuację, obezwładnić mężczyznę i przetransportować go do komendy w Zamościu. Badanie alkomatem dało wynik przekraczający 1,5 promila alkoholu. Agresor trafił prosto do policyjnej celi.

Teraz 75-latek stanie przed prokuratorem. Śledczy zapowiedzieli już wniosek o tymczasowe aresztowanie krewkiego seniora. Za czynną napaść na funkcjonariuszy publicznych, przy użyciu niebezpiecznego narzędzia, grozi mu do 10 lat odsiadki. Mężczyzna usłyszy też zarzuty za inne popełnione czyny.